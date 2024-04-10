晶華營收／3月客房衝高二成 表現亮眼

晶華（2707）3月合併總營收為5.56億元，較去年同期成長0.77%。累計第1季合併營收為17.47億元，年增0.48%，無論是3月單月、亦或是1至3月的累計營收數字，都突破歷史天花板、創下同期新高紀錄。

晶華表示，受惠於大型會展的舉辦、國際商旅持續回流，台北晶華酒店客房收入較去年同期成長20%，國際旅客的入住比例已經占總入住房客數的75%，商務旅客的宴飲酬酢需求也直接帶動酒店的餐飲收入，整體業績表現穩定。

針對403地震影響，持股55%的太魯閣晶英酒店建築本體並未受到損害，僅其中1台公務車受損，後續將申請保險理賠。太魯閣晶英酒店暫訂停止營業4月30日，後續將視太魯閣國家公園園區管制情形(滾動式調整)，再行開放營業。前述停業對本公司財務業務並無重大影響。

展望後市，五月即將到來的母親節以及傳統三大節日端午節檔期都將帶動餐飲以及禮盒銷售的業績，台北晶華酒店以及台南晶英的端午粽禮將提前於4月中旬開始銷售，期望在一般家用市場之外，先行鎖定企業送禮訂單，掌握節慶商機並進而帶動第2季的餐飲業績。

除了持續提升營收績效外，台北晶華酒店亦加入EarthCheck認證計劃，成為全球性永續旅遊組織EarthCheck 在台灣的首位授證會員，期望為業界設立標竿、持續實踐與環境共生、共榮、共好的永續目標。

此外，集團仍積極拓展晶英、晶泉、捷絲旅…等品牌新據點，已開始營運籌備的北投晶泉丰旅預計在今年8月開幕迎賓。

而晶華最負盛名的冠軍牛肉麵，四月中旬也登上台北市全新上路的銀色雙層餐車，讓海內外旅客體驗美食搭配美景的旅遊方式。這款馳名中外的美饌也曾於ANA商務艙、國際郵輪威尼斯號以及頂級環島列車鳴日號上供應，藉由陸海空三種渠道與多元的跨界推廣，把世界最好的帶給台灣、也將台灣最好的推向世界。