自行車雙雄3月營收月增7成 受惠中國市場成長

自行車雙雄巨大受惠自有品牌捷安特3月在中國銷售表現佳，今天公布3月合併營收新台幣71.25億元，月增71.95%、年減17.37%；美利達受惠中國銷量成長，帶動3月合併營收成長至27.07億元，月增71%、年減19.7%。

巨大解釋，3月合併營較去年同期減少，主因去年同期高基期及客戶調整訂單影響；1至3月集團累計合併營收160.63億元，年減20.25%。

巨大透過新聞稿說明，自有品牌3月銷售表現仍以捷安特中國銷售表現最優，在農曆春節假期過後，氣候回暖，騎車熱潮再起，中高階車款銷售持續暢旺，營收較去年同期成長超過50%。捷安特歐美市場則持續去化庫存。

美利達公布3月合併出貨量14萬254台，月增109%、年增10.1%；1至3月合併出貨28萬2253台，年減5.6%；1至3月合併營收約58.63億元，年減29.8%。

美利達統計，3月中國市場銷量，年增42.8%，營收年增74.1%，進一步帶動整體營收成長，中國市場營收占比也大幅從1成左右提升至2成多。

美利達說明，1、2月仍屬產能降載階段，但3月產能大幅提升，帶動營收成長，後續也可望緩步提升，

另外，台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇今天公告3月合併營收9.4億元、年增4.7%；第1季合併營收18.2億元，較去年同期成長14.7%。東哥遊艇表示，遊艇市場因品牌定位、產品尺型差異而有不同的目標客群，各區間的供需情況、船主偏好及消費行為皆有差異，越高端奢侈消費需求越展現高度韌性。

市場調查機構The State of Yachting分析，30公尺以上的豪華遊艇市場近5年需求強勁、複合成長率為7.5%，其中40至50公尺區間的遊艇每年皆穩定正向成長，5年複合成長率達10%，高於整體平均成長。

因應未來市場成長趨勢，東哥指出，已著手開發新系列、更大尺型產品，全新船款才開模已獲客人青睞，簽訂零售價約新台幣10億元的新船訂單，預計2年後交船。