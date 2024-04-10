岱宇營收／3月5.31億元、年減20% 德國 FIBO 展大秀商用新品

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）公布3月合併營收5.31億元、年減20.0%；累計第1季合併營收17.67億元、年20.7%。岱宇表示，集團11日將參加德國 FIBO 展大秀商用新品，全力拓展商用健身器材市場。

岱宇表示，近期戶外家具業務因受全球景氣影響，整體市場狀況仍較低迷，導致集團戶外家具 OEM 營收大幅衰退，進一步造成第1季營收較去年同期減少。

不過，戶外家具 OEM 為集團產品結構中毛利較低的業務，其營收占比減少，將有助於提高集團整體毛利率。

岱宇說，今年將全力拓展商用健身器材市場，集團將於4月11日參加德國國際健身與康體博覽會 (FIBO 2024)，展出集團旗下 Spirit 品牌的高階商用新品。

在重量訓練方面，將推出SP-15頂級重訓系列產品；在有氧健身方面將推出第一台由品牌獨立設計的飛輪車，搭載Spirit Intensity LED燈反應效果，能夠透過監測騎乘者的生理狀態，來反應不同燈光。

此外，在數位內容部分，今年主打專為中小型健身房建立的 Digital Solution 數位管理系統，包括 Spirit Connect：為業主提供更簡潔高校的產品管理，被動維護機台運作完整性。

以及Spirit Club：為會員提供健身紀錄上傳與追蹤。ExConsole：Spirit創新的數位電子錶，不僅操作直覺，更帶有強大娛樂功能，為運動提供沉浸式的樂趣體驗。