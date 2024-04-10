富邦媒3月營收創同期新高 網家寫11個月低點
電商業者momo富邦媒受惠於清明連假帶動旅宿商品買氣，今天公布3月合併營收約新台幣90.2億元，月增10.2%，年增6.6%，創歷年同期新高；第1季累計營收約268.8億元，年增7%。
電商集團PChome網路家庭面臨市場競爭，持續調整體質，3月合併營收約29.8億元，月減5.8%，年減9.6%，為近11個月低點；第1季累計營收約96.5億元，年減5%。
富邦媒發布新聞稿表示，3月營運成長動能包括第1季購物節點燃買氣，加上適逢清明連假到來，餐飲票券、旅遊住宿、行李箱等商品皆有不錯的銷售表現。時序進入季節轉換之際，加上政府住宅家電汰舊換新節能補助助攻，也推升家電商品的採買潮。
此外，電商營運服務商欣新網受惠於數位轉型需求，今天公布3月合併營收約3.58億元，月增20.6%，年增2.5%，為近4個月新高；第1季營收約9.94億元，年增8%，創歷年同期新高。
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