富邦媒營收／3月達約90.2億元 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

momo富邦媒（8454）是台灣線上零售業龍頭，momo旗下通路包含購物網、電視購物及型錄，3月合併營收約為約90.2億元，創歷史同期新高，累計第1季合併營收約為268.8億元，年增7%，營運穩健成長。

富邦媒表示，3月營運成長動能包括受惠電商第1季最大購物節《38女王節》點燃買氣，加上適逢清明兒童連假的到來，餐飲票券、旅遊住宿、行李箱等商品皆有不錯的銷售表現。而時序進入季節轉換之際，加上政府住宅家電汰舊換新節能補助助攻，也推升家電商品的採買潮。

此外，富邦媒表示，4月份母親節美妝預購會搶先迎買氣，momo《超級母檔預購會》於4月16日鳴槍開跑，活動網羅SK-II、雅詩蘭黛、蘭蔻、契爾氏、資生堂國際櫃、植村秀等百大專櫃品牌，超過5,000項明星爆品限時優惠4折起；準備好大買特買的消費者，即日起至4月15日搶先祭出的「免費領6折券」暖身活動，先領券再下單。momo同時號召品牌夥伴強力加碼，4月18日「雅詩蘭黛超大牌」、4月24日「萊雅專櫃超級品牌日」等品牌日輪番助陣，讓所有的消費者都能在momo輕輕鬆鬆買好買滿！

富邦媒強調，在追求營運成長的同時，momo從本業核心出發，發揮平台之力回饋於社會。4月3日台灣花蓮近海發生芮氏規模7.2強震，全台有感，亦傳出災情！momo《樂公益》緊急啟動「數位公益」募款行動，在第一時間與世界展望會合力推動「花蓮強震救援計畫」線上捐款，提供信用卡、行動支付(Apple pay)等便利捐款方式，號召民眾以一己之力小額捐款100元(起)，為在地震中受創的兒童及家庭提供家戶災後生活及重建的輔助，協助後續重建復原之路。

momo 富邦媒

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