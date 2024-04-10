汎德永業營收／第1季134.69億元、年增10.93％ 創歷年同期新高

汎德永業（2247）今日公告2023年3月合併營收為新台幣48.98億元，較去年同期成長3.99％；累計今年第1季合併營收134.69億元，年增10.93％，創下歷年同期新高表現。

汎德永業表示，Porsche 新車本季到港順利，高單價跑車911、718車系、熱門休旅車 Cayenne、Cayenne Coupe 於本季大量交車，累積待交訂單加速消化，使 Porsche 新車銷售較去年同期呈現雙位數成長態勢，加上原廠認證中古車業務銷售強勁，帶動第1季營收寫下歷年同期新高。

汎德永業進一步指出，目前BMW收單表現依舊強勁，累積待交訂單數量仍多，然因受到紅海危機影響船運時程，致部分新車到港遞延，然依目前船運排程來看，預期第2季BMW到港數量可望恢復正常水準，熱銷款新車X1、iX1、X2、iX2大量到港後業績更將逐步發酵。

BMW再度打造出全新世代X2豪華跨界跑旅，也同步將智慧電能概念注入 BMW 秉持的豪華細膩造車工藝中，推出全新首創 iX2 豪華純電跑旅。iX2採用全新第五代eDrive電能科技，0到100km/h加速僅需5.6秒，最高續航里程可達449 km，在動力表現與續航里程間取得絕妙平衡，iX2今年配額已完售，預計4月起X2、iX2新車即能正式抵港交車，陸續滿足訂單需求，帶動交車熱潮，進一步挹注公司業績成長。

保時捷正式邁進純電時代，今年將再迎來 Porsche 首款純電休旅全新 Macan，以及性能大幅升級的全新 Taycan 2，新車款目前已搶先展開預收單作業，買氣十分熱絡。Macan EV 提供 Macan 4 與 Macan Turbo 雙車型選擇，皆搭載100 kWh容量的鋰電池組，動力表現與續航里程表現均十分優異；新推出的全面升級全新 Taycan，首波推出7款車型，車型動力更強、續航里程更長、加速更快、充電效能更加優異，Taycan 車系最快有望在今年下半年正式抵台，對公司業績與搶攻國內電動車市場將能產生更全面性的助益。