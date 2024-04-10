漢翔營收／3月43.17億元 創單月歷史新高

漢翔（2634）3月營收43.17億元，是該公司上市以來單月歷史新高，較上月成長57%、較去年同期成長6.24%；第1季累計營收105.76億元，較去年同期成長6.39%。

漢翔今年以來營收逐月攀升，1月即以35億元取得開門紅；2月份由於春節連假，27.49億元的營收放緩，開工後營收持續攀升；3月則一舉站上新高，寫下年增、月增雙成長的佳績。

除了大眾熟知的國機國造，漢翔業績成長題材在今年春天百花齊放，後勢可期。發動機業務客戶來自奇異(GE)與勞斯萊斯(Rolls-Royce)等國際大廠，承製多款發動機零組件，本季的營收貢獻可與勇鷹高教機分庭抗禮。

民機業務同樣對歐美大廠穩定履約，涵蓋多款知名客機機身段、操控面、艙門等研發製造；空軍各型軍機如F-16V、IDF、軍用直升機等，持續落實維修在地化；另外科技服務也深耕自有能源管理系統(EMS)、電池管理系統(BMS)等開發；漢翔更有飛航服務、飛行測試與靶勤業務，多項業務均有不俗表現。

漢翔在今年首季就打下穩固基礎，將在4月23日於台北國際會議中心102會議室自辦法人說明會，公司經營團隊將詳細報告經營實績與近期市場概況。