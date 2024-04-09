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遠雄營收／3月27.61億元 年增44.63%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

遠雄建設（5522）9日公告，3月營收27.61億元，年增44.63%；累計前3月營收32.68億元，年減43.67%。

遠雄建設先前表示，去年受到缺工、造價上漲等因素，導致部分建案工期遞延至今年，包括總銷37億元的「中和遠雄擎光」、總銷34億元的台南「遠雄明日讚」、「遠雄寬寓」、「遠雄宜進I-City」等，因此今年入帳個案將增加，總計約有7個新建案可在今年完工交屋，合計總銷約200億元以上，明年則預計完工案量有360億元、2026年更將有1,119億元。

推案方面，遠雄指出，今年預計有7筆新案推出，總推案量逾300億元，維持往年水準，且將擴展開發區域重心至七都及都市更新案，推案範圍分布全台，北中南都會有新案，其中又以台中新案最多。

營收 遠雄

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