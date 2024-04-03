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花蓮外海芮氏規模7.2強震 鋼鐵、水泥股應聲大漲
臺灣東部海域3日早上發生芮氏規模7.2地震，花蓮縣地區震度最大達6強，並陸續有災情傳出，花蓮市區有5層樓以上的房屋傾斜，1樓塌陷。大盤早盤一度跌逾百點，但鋼鐵族群因地震消息帶動大漲，指數盤中大漲逾1%，新鋼（2032）、海光（2038）、春雨（2012）、中鋼構（2013）、威致（2028）皆上漲逾半根停板；水泥指數也衝高，台泥（1101）、環泥（1104）、幸福（1108）漲幅逾1%。
花蓮發生強震，且餘震不斷，花蓮市區北濱街、軒轅路等兩處，都有5層樓以上的房屋傾斜，兩處房屋1樓皆已塌陷。台股早盤一度跌逾百點至20,308點，但上市鋼鐵、水泥指數大漲上衝，中鋼構、新鋼盤中強漲逾7%。
目前台灣鋼構年市場需求高達130到140萬公噸，但全台鋼構廠最多只能供應約100萬公噸，上市鋼廠主管表示，因都會大型建案以及高科技廠房工程推進，中鋼構在手訂單總量上達24萬公噸，全年生產排程滿檔。
另外，由於國際廢鋼報價反彈，且各鋼廠祭出每公噸100至300元的優惠價吸單，盤商、工地接用戶熱烈響應購買，鋼廠各有數萬公噸單量進帳，初估全台業界共計約有20公噸新單落袋。
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