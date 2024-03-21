上緯投控法說會／新客戶新應用新產能帶動 下半年會更好　

上緯投控（3708）今（21）日法說會。展望未來，上緯表示，預估中國大陸兩會後，針對風機、太陽能會有更多補助政策出現，下半年應該會比上半年好，全年維持審慎樂觀看待。

另，上緯投控亦宣布與西門子歌美颯簽署意向書（LOI），將自2026年起，上緯供應給西門子歌美颯的樹脂將全部為可回收體系。上緯指出，這項合作是可回收熱固型環氧樹脂「EzCiclo 易可收」於風機材料應用上的大躍進，目前也正送交其他客戶認證中，用以拓展應用領域。

受此消息激勵，上緯今日以109元開高後，隨即震盪走高至漲停，截至記者發稿為止，仍是漲停價116元亮燈鎖住。

上緯新材總經理甘蜀嫻指出，隨減碳、循環經濟議題日益受到重視，相當看好循環再生材料市場的未來潛力，而上緯循環再生材料已於2023年順利在運動鞋鞋底鞋材量產應用，風電葉片應用的驗證正常推進中，配合再生材料在2024年第1季有量產應用，加上政府推動離岸風電國產化，對於今年業績成長相當審慎樂觀。

其中，因應回收再生材料所需，上緯正進行回收產能的擴產，首先在膨潤降解部分，除了南投廠年產能40噸回收複合材料外，今年大陸預計設立150噸回收複合材料產線；其次在微波降解部分，大陸今年設立年產能120噸回收複合材料；最後是機械會收部分，則會透過合資公司，在大陸山東設立年產能3,600 噸回收複合材料。

上緯去年營收72.94億元、年減25.3%；稅前盈餘14.48億元、年增26.3%；稅後純益12.56億元、年增39.1%，每股稅後純益（EPS）12.88元。董事會決議擬配發現金股利5元。股東會日期5月31日。