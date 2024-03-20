美時毛利率 拚飛越55%

跨國特殊學名藥廠美時（1795）昨（19）日舉行線上法說會，副總經理沈燁表示，美時主力產品之一的血癌藥Lenalidomide今年首季出貨量將略減，但是至第2、3季將達至高峰，預期全年出貨將比去年大幅成長。

美時表示，即使未將今年新增業務估算在內，全年營收仍將比去年成長一成，毛利率有機會維持去年的55%或更高。

美時去年合併營收169.6 億元，年增16%；稅後淨利41.06億元，年增36%，每股純益（EPS）15.72元。美時董事會通過配發現金股利4.66元，公司營收、獲利及股利三創歷史新高。

沈燁表示，今年美時的成長動能來自美國血癌藥的配額增加，但由於去年第1季要推出2.5mg及20mg的新劑量產品上市，基期較高，今年首季出貨量將年現年減，但到了第2、3季進入出貨高峰，第4季出貨表現將視前三季情況，仍有機會成長。美時的血癌藥在拉丁美洲的巴西也看到不錯成長動能，日本市場也會持續拓展挹注營收。

美時戒毒癮藥今年仍為主要產品，根據2023年經驗，美時在市場還是會保持適當份額，雖然競爭不會減少，但希望從品牌藥搶占市場來彌補第四家學名藥出現的競爭造成下滑。另外，美時今年也有血癌用藥 Pomalidomide、肺癌用藥Nintedanib及前列腺癌症用藥Enzalutamide等新產品上市。

針對亞洲市場，沈燁表示，美時今年台灣及韓國市場將持續有機成長，東南亞市場將加速品牌及銷售事業的併購，由於美時在當地擁有強大的產品組合及通路優勢，包括泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、甚至印尼都將是潛在併購的國家。