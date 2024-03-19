台企銀大方配股1.15元和0.2元股息！專家：長期存股好處…持有成本降殖利率提高

2024年台企銀宣布配股1.15元+0.2元股息，每股合計配發1.35元，3/14股價直接拉上漲停板16.55元，不過3/15隨著大盤下挫，台企銀股價小跌到16.35，還可以投資嗎？

我是在2021年底開始進場買進台企銀，當時因為疫情配合紓困中小企業，導致呆帳增加，加上降息又壓縮了獲利，2020、201年連續兩年獲利不佳。但是疫情總會過去，所以我開始逢低布局買進，股票就是要買在他衰的時候。

2022年美國開始升息，理論上對銀行股獲利有利，因為利差的空間增加了，但是俄烏戰爭開打讓股市下挫，所以在2022年初我繼續加碼。過去我都用股價淨值比這個指標，當作買進台企銀的參考。2021年底時僅0.7倍，2022初也在0.9倍以下，算是物美價廉。

2022年因為疫情緩和，升息也增加了獲利，EPS為1.26元幾乎比前一年0.66元增加一倍。理論上2023年的股利應該要大幅成長，但是卻反而是大縮水，最主要原因還是美國2022年大幅升息，導致銀行投資的股票跟債券大跌，其它綜合損益產生虧損，必需拿獲利去彌補，所以發放不出股利。

不過這個損失只是帳面上的，債券可以持續領息等到期，而且也可以趁低點持續買進來降低成本，未來降息時債券的損失也可以沖回，甚至還會獲利。所以雖然獲利大增，但是卻配不出股利，只是會計上的數學遊戲，錢並沒有虧損掉，而是先把股利存在公司罷了！但是股價卻因股利縮水而大跌，所以我在2023年3月，又加碼買個100張壓壓驚！

2023年債券市場穩定，股票市場卻大好，台企銀EPS成長到1.29元，加上其它綜合損益大幅回升，配息的底氣大增，2024年宣布配股1.15元+0.2元股息，每股合計配發1.35元，真的是大手筆啊！看起來是要連2023年縮水的股利，一起加倍奉還。

2023年金融股的股利普遍縮水，原因還是2022年美國大幅升息，全球股債雙殺，導致金融股其它綜合損益產生虧損。但是2023年股債市回穩向上，金融股獲利持續成長，2024年初只要金融股公告股利增加的，股價都大漲一波，像是京城銀、玉山金、台中銀…，我看機不可失，又加碼100張台企銀。

總共進場買進4次，成本從9塊多買到13塊多，平均算11塊多好了，如果再加上過去領的股利，應該是在11塊以下！接著來計算一下今年要不要參加除權息？如果用400張、平均成本11元計算：

1.現金股利：每股發放0.2元，400張可以領到8萬現金。 2.股票股利：每股發放1.15元，400張可以得到46張的配股，假設用15元股價賣出可以得到69萬元。 3.股利總額：8萬 +69萬 = 77萬元。

那麼，我會參加除權息嗎？觀察兩個重點：獲利，成本

1.獲利：今年的利率在高點，對銀行的利差有利，台企銀2024年累計1至2月合併每股稅後盈餘0.24元，還算符合預期。 2.成本：配發1.15元股票會大幅降低持有成本，只要成本夠低，將來放著領股利也不錯，所以先細算一下我持有成本11元，除權息後成本 = (11 – 0.2) / (1 + 0.115) = 9.7 元，算是非常低的了。 今年台企銀大方配息，應該是將去年少配的部分「加倍奉還」，但是不能期望往後還會如此大方。預估台企銀明年EPS有1.2元實力，過去盈餘分配律約70%，所以可以預估發放0.84元股利。

由於台企銀股本僅822億元，所以還有發放股票股利的本錢，過去股利結構也是現金較少，但是配股較多。所以預估2025年發放0.34元現金，加上0.5元股票。以成本9.7元來計算，0.34元現金股利的殖利率為3.5%，月5元股票股利填權的殖利率為5%，因此合計的殖利率為8.5%，也算是不錯的！

況且在2025年除權息後，我的持股成本又會進一步降低到(9.7 – 0.34) / (1 + 0.05) = 8.9 元（預估值）。成本降低，表示未來的股利殖利率又會更高，這就是長期存股的好處。

2024年底是否會開始降息，降息的幅度跟速度如何？這也是對銀行股影響的重大變數。不過以台灣的銀行股來說，倒閉機率很低，獲利也算是穩定。所以當降息導致利差減少，台企銀股價下跌讓股價淨值比低於1倍時，對我來說又是不錯的加碼時機啊！

投資就是忍耐的報酬，銀行股更是要掌握長期的景氣趨勢，不斷的低點買進、參加除權息增加持股張數，將來就可以領到可觀的股利，幫你的生活開銷買單。

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