美時財報／營收、獲利及股利 三創歷史新高

跨國特殊學名藥廠美時（1795）14日宣布2023年財務與營運成果，去年全年營收169.6 億元，年增16%；稅後淨利41.06億元，年增36%，每股稅後純益（EPS）15.72元。美時董事會同意發放現金股利4.66元，公司營收、獲利及股利三創歷史新高。

美時表示，2023年創下有史以來最成功的財務年度，連續第五年實現雙位數的營收成長，其中亞洲市場營收年增21%，主要得益於台灣和越南業務的快速增長，台灣成功擴展至胸腔科和藥局通路，越南也是首次市場上推出Vinorelbine軟膠囊產品；亞洲以外的外銷市場營收年增10%，主要受美國Lenalidomide和Buprenorphine/Naloxone銷售的強勁增長推動。

美時亞洲市場和亞洲以外的外銷市場，目前營收佔比為亞洲佔54％，外銷市場佔46％。公司去年毛利率提升至55％，主要受益於高毛利的腫瘤產品外銷、以及亞洲地區的品牌和學名藥多元組合貢獻。公司去年的營業利潤年增19％，達到49.02億元，全年營業利潤率為28.9％，為公司史上最高的紀錄。

展望未來表現，美時在研發專案上啟動了七個項目，提交了六份藥證申請文件，目前有22個項目正在進行中；法規事務上，提交了113份藥證申請，獲得了77個市場批准，推出了123個SKU（27個INN）。美時說明，已在美國獲得了Nintedanib（Ofev的學名藥）和Midostaurin（Rydapt的學名藥）的臨時新藥申請（ANDA）核准，並在加拿大獲得了Pomalidomide（Pomalyst的學名藥）的核准。

另外，美時的南投工廠再次獲得了歐洲藥品管理局(EMA)的認證，證明了美時一貫提供高品質產品的能力。在業務開發方面，公司已簽署了25份授權合約，共有九個高價值項目，包括一項新藥（NCE）、兩項生物相似藥、三項505(b)2項目和三項複雜學名藥。

美時除了內部產品開發外，業務開發團隊在2023年簽署了25份產品授權合約，包括VAZKEPA的獨家許可、亞洲地區的ADLARITY以及NRX-101的全球商業開發權利，其中NRX-101有潛力成為第一款FDA批准的對應應激性自殺傾向的躁鬱症(Bipolar Depression with Subacute Suicidal Ideation)的產品。此外，美時也授權了複雜的注射型學名藥產品Leuprolide和Semaglutide，進一步強化其產品組合。