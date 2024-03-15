李長庚談股利「更積極樂觀」 國泰金有機會1.3元起跳

國泰金控今天召開法人說明會，被問到股東關心的股利政策，總鋞理李長庚表示「今年獲利預估相對樂觀，會向董事會積極建議」。

發言人陳晏如則說，去年其他權益（股債投資）回沖高達1484億元，特別盈餘回轉約3分之2，今年無論股利率或殖利率，都會有「較大及樂觀的配發空間」，股利「將會具有競爭力」。過去十年平均配發率約在四成，今年會更積極，有機會超過1.3元起跳。法人估以股息殖利率要有競爭力，股息將上看2元左右。