快訊

路邊醉吻女軍人！特勤少將謝靜華遭停職 移送監察院懲戒審查

蘋果iOS 17.4更新後Siri變超笨？網氣：導航回家它卻回「Siri在的地方就是家」

李長庚談股利「更積極樂觀」 國泰金有機會1.3元起跳

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
國泰人壽執行副總林昭廷出席法說會。記者林俊良／攝影
國泰人壽執行副總林昭廷出席法說會。記者林俊良／攝影

國泰金控今天召開法人說明會，被問到股東關心的股利政策，總鋞理李長庚表示「今年獲利預估相對樂觀，會向董事會積極建議」。

發言人陳晏如則說，去年其他權益（股債投資）回沖高達1484億元，特別盈餘回轉約3分之2，今年無論股利率或殖利率，都會有「較大及樂觀的配發空間」，股利「將會具有競爭力」。過去十年平均配發率約在四成，今年會更積極，有機會超過1.3元起跳。法人估以股息殖利率要有競爭力，股息將上看2元左右。

李長庚補充，股利由董事會做最終決策，不過經營團隊對今年獲利預期明顯增長，壽險最壞情況在去年10月已過去，今年營運預估相對樂觀，因此今年股利，經營團隊會向董事會有較積極的建議。至於有多積極？配發率會達多少？陳晏如說，過去十年配發率為四成，今年有機會高過此水準。法人估，若以去年每股盈餘3.24元推估，四成大約在1.3元以上。至於要達到市場股利殖利率具競爭力，至少3~4%以上，股息有機會上看2元。

國泰金控今天召開法人說明會，被問到股東關心的股利政策，總鋞理李長庚（中）表示「今年獲利預估相對樂觀，會向董事會積極建議」。記者林俊良／攝影
國泰金控今天召開法人說明會，被問到股東關心的股利政策，總鋞理李長庚（中）表示「今年獲利預估相對樂觀，會向董事會積極建議」。記者林俊良／攝影
國泰金控今天召開法人說明會，被問到股東關心的股利政策，總鋞理李長庚表示「今年獲利預估相對樂觀，會向董事會積極建議」。記者林俊良／攝影
國泰金控今天召開法人說明會，被問到股東關心的股利政策，總鋞理李長庚表示「今年獲利預估相對樂觀，會向董事會積極建議」。記者林俊良／攝影
國泰金控總鋞理李長庚主持法人說明會，表示「今年獲利預估相對樂觀，會向董事會積極建議」。記者林俊良／攝影
國泰金控總鋞理李長庚主持法人說明會，表示「今年獲利預估相對樂觀，會向董事會積極建議」。記者林俊良／攝影

殖利率 股利

延伸閱讀

法人押寶股 領漲抗跌

玉山、中信金 權證挑偏價外

國泰金、長榮航 四檔熱

李長庚：選對職場 不怕 AI 取代

相關新聞

存股族看過來！玉山金配息1.2元、配股0.2元 配發率99％

廣大存股族喜愛的玉山金控（2884），15日股利派發出爐，其中現金股利1.2元、股票股利0.2元，以今日收盤價計算，現金...

拉高配發率 國泰金今年現金股利至少1.5元起跳

國泰金控今日召開法說會，國泰金控總經理李長庚表示，今年的獲利預估相對樂觀，將向董事會積極建議拉高股利水準。根據國泰金在法...

國泰金法說會／總經理李長庚：股利政策將積極建議 法人估上看2元

國泰金控（2882）15日召開法人說明會，針對52萬股民們聚焦的股利政策，國泰金總經理李長庚信心喊話說，「去年獲利明顯增加...

全宇生技去年EPS2.18元 股利每股擬配1元現金

生物複合肥料商全宇生技-KY（4148）2023年度財報出爐，全年營收28.27億元、年減23.65%，稅後淨利1.39...

元大金發放1.3元股利

元大金控昨（14）日董事會通過去年盈餘分派每股配發1.3元股利，其中現金股息每股1.1元，股票股利0.2元，總股利比上年...

長榮去年EPS 16.7元 配現金股利10元

長榮海運昨（14）日公告去年財報與股利政策，全年稅後純益約353.37億元，年減89.4%，每股純益16.7元，董事會決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。