李長庚談股利「更積極樂觀」 國泰金有機會1.3元起跳
國泰金控今天召開法人說明會，被問到股東關心的股利政策，總鋞理李長庚表示「今年獲利預估相對樂觀，會向董事會積極建議」。
發言人陳晏如則說，去年其他權益（股債投資）回沖高達1484億元，特別盈餘回轉約3分之2，今年無論股利率或殖利率，都會有「較大及樂觀的配發空間」，股利「將會具有競爭力」。過去十年平均配發率約在四成，今年會更積極，有機會超過1.3元起跳。法人估以股息殖利率要有競爭力，股息將上看2元左右。
李長庚補充，股利由董事會做最終決策，不過經營團隊對今年獲利預期明顯增長，壽險最壞情況在去年10月已過去，今年營運預估相對樂觀，因此今年股利，經營團隊會向董事會有較積極的建議。至於有多積極？配發率會達多少？陳晏如說，過去十年配發率為四成，今年有機會高過此水準。法人估，若以去年每股盈餘3.24元推估，四成大約在1.3元以上。至於要達到市場股利殖利率具競爭力，至少3~4%以上，股息有機會上看2元。
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