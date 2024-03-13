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鴻海（2317）四個月賺了46.8萬…要獲利了結嗎？ 專家：賺錢也一樣煩惱
20張鴻海（2317），4個月賺了46.8萬，要不要獲利了結呢？
去年11月時，因為郭董想要參選總統，富士康被查稅，鴻海股價往下溜滑梯。但是我覺得選舉只是一次性，鴻海每年配5元應該不成問題，100元以下分2次買了20張。
今年股市大漲，終於輪到海公公了，那麼我要不要獲利了結？
我買進20張的193萬資金，是去借理財型房貸，如果一個月的利息是0.2%，要繳3860元利息，4個月下來就是1.544萬元。還好帳面上賺了46.8萬，扣掉利息後還賺了45萬。如果鴻海漲不動了，我繼續抱著只是在繳利息！
雖然說就算抱著，一年可以領10萬股利，扣掉貸款利息的4.6萬，還是有5.4萬的現金收入。
但是我如股獲利了結，把資金收回來的話，除了不用繳利息之外，還可以瞄準下一支股票喔！
要賣還是不賣？賺錢了也一樣會煩惱，先煩惱中午要吃甚麼吧！
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