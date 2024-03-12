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大山財報／2023年 EPS 3.21元 拚登線纜獲利王

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
大山電線電纜示意圖。記者朱曼寧／攝影
大山電線電纜示意圖。記者朱曼寧／攝影

老牌線纜廠大山（1615）12日發布2023年財報，去年營收49.44億元，年增14％；稅後純益5.25億元，年增21.6％；每股稅後純益3.21元，優於2022年的2.9元，獲利創下歷史次高紀錄，僅次於2021年，主要因該年大山有建設事業挹注，若以本業來看，則創下新高。另，大山將於6月26日召開股東會。

大山指出，2021年主要是因為有子公司昕邑建設的建案認列，貢獻約EPS 1元以上，因此扣掉建設事業的話，去年本業受惠台電強韌電網計畫，是穩定成長。

值得注意的是，目前已經公布2023年財報的線纜廠中，獲利最高的為大亞，去年EPS 3.91元，不過主要因大亞有投資股票的業外挹注EPS 2元以上，若單純以線纜本業來看，大山是現階段的線纜獲利冠軍，可謂是線纜廠中的隱形冠軍。

大山表示，去年以來的成長動能來自台電強韌電網計畫，對線纜汰舊換新需求，另外，政府推動基礎建設及綠能政策等相關電網布建，也大量帶動線纜需求，推升去年營運繳出漂亮成績單，整體而言，市場狀況良好，對今年審慎樂觀。

過去深耕中南部的大山，為了抓準此次商機，也睽違20多年重返北部市場，目前桃園中壢工業區建置營業所已經開始營運，主要是要瞄準北部建設量大，包括都更、危老等，所帶動的建築用線商機。

至於建設事業，大山表示，目前手上有兩塊位在台中高鐵特區的土地，基地面積合計約2,000坪，目前其中一塊土地已經在積極規劃中，不過近年房地產市場有打炒房、缺工料漲、囤房稅等壓力，因此尚未確定推案時程，未來將會視市況再行公布。

法人認為，大山的建設事業先前推出的建案採先建後售模式，甫公開即完銷，因此建設事業有望增添未來營運，成為小金雞母。

EPS 財報

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