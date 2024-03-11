晶華財報／2023年EPS 11.11元 超額配息11.3821元
疫後解封晶華（2707）去年繳出亮麗成績單，今日召開董事會通過去年財報，2023年度每股盈餘為11.11元，比2022年的7.09元，增加了4.02元，年增率達56.7%，董事會也通過擬超額配息11.3821元的現金股利，現金配息率為102%。
晶華董事會通過2023年度財務報表及盈餘分配案，雖然日本旅客尚未完全恢復，國內旅遊市場受到國人大量出國的影響，受惠於各種促銷方案推廣及餐飲消費需求恢復正常水準，晶華2023年營運表現出色。
2023年合併營收達到67.65億元，比2022年的55.97億元增加11.68億元，年增率為20.86%，2023年合併稅後淨利為15.27億元，較2022年增加5.11億元，年增率更高達50.31%，2023年度每股盈餘11.11元；考量到股東跟晶華一起度過最辛苦的疫情期間，隨著營運不斷衝高，晶華董事會也通過擬超額配息11.3821元的現金股利，現金配息率為102%。
展望後市，隨著國際航班增加、海外商旅回流，大型國際會展也陸續舉辦，台北晶華酒店的住房率可望穩健成長。而各大企業陸續舉辦春酒等商務餐會增加，以及母親節檔期帶動的餐飲消費熱潮，勢必為集團上半年的業績表現注入強勁的營運動能。
另外，晶華集團旗下的北投晶泉丰旅預計於今年8月開幕迎賓，成為推升業績成長的新動能；再加上即將到來的清明連假，集團旗下晶英酒店與捷絲旅亦推出各式應景的住房專案，將持續帶動國旅住房需求。
除了持續提升營收績效外，台北晶華酒店亦加入EarthCheck認證計劃，成為全球性永續旅遊認證組織EarthCheck 在台灣的首位會員，期望為業界設立標竿、持續實踐與環境共生、共榮、共好的永續目標。
此外，集團仍積極拓展晶英、晶泉、捷絲旅…等品牌新據點，已開始營運籌備的北投晶泉丰旅預計在今年8月開幕迎賓，規劃有94間客房、22間湯屋、三間SPA及兩間餐廳，目前已進入人力招募階段。
而晶華最負盛名的冠軍牛肉麵禮盒，也將於四月份進軍歐洲，於英國、法國、荷蘭、西班牙、德國及義大利的超市銷售，這是晶華廚藝團隊繼受邀到香港、東京、北京、上海以及紐約進行牛肉麵展演交流後，首度將版圖擴大至歐洲大陸，期望服務更多、更廣的識味饕客們，也為集團建構新的成長引擎。
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