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百和營收／農曆春節工作天數減少 2月8.51億元、年減20.4%

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

鞋材大廠百和（9938）5日公布2月合併營收8.51億元，月減35.0%、年減20.4%，主要受農曆春節工作天數減少影響；累計前二月合併營收21.62億元，仍較去年同期增加17.0%。

法人指出，隨著客戶運動鞋及服飾庫存調節持續去化，近期已看到百和出貨開始回溫。

法人預期，配合今年舉辦巴黎奧運，新品備貨需求釋出，通路的去化速度也會更快，有利於未來訂單的回流。另一方面，百和也持續擴展高單價產品的開發能量，並陸續打入3C、車用及軍用品等應用市場，有助於穩定出貨動能。

至於產能擴充方面，百和印尼廠預計今年第1季完成全部新產能的建置，未來隨著經濟規模擴大，印尼廠的獲利也可望跟著提升，預計新產能貢獻的最大時程將落在2025年。

法人指出，品牌客戶庫存調節已接近尾聲，國內製鞋大廠包括寶成、豐泰、鈺齊及志強等，近期接單出貨逐步回溫，鞋材大廠百和營運也跟著反應市場需求穩定提升。

百和集團2月各項產品的營收占比，若含房地產收入，分別為織帶及鞋帶占50.1%、黏扣帶13.9%、鬆緊帶13.0%、針織經編緹花13.7%、射出帶5.5%、其他3.8%、房地產0%。

百和集團前二月各區域營收，含房地產收入占比分別為大陸百和興業約41%、越南百和30%、台灣百和16%、印尼百和10%及北美百和3%。

房地產 營收 百和

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