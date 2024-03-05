亞泥財報／去年獲利年減9.4% EPS 3.28元、擬配現金股利2.1元

亞泥（1102）5日公布2023年財報，全年稅後淨利108.8億元，年減9.4%，每股稅後純益（EPS）3.28元。獲利衰退主因大陸水泥市場需求持續低迷，造成售價下滑，致亞泥中國控股公司毛利受到影響。

亞泥今日董事會並通過擬配發第4季現金股利2.1元，依今日收盤價40.05元計，現金殖利率5.2%。

法人分析，亞泥轉投資的亞泥中國去年淨利人民幣約1億元，年減75%。中國大陸水泥業界統計，2023年大陸水泥消費量約20億噸、年減4%，水泥價格也普遍下跌，造成各家水泥廠成本居高不下。以亞泥中國例，在大陸市場水泥售價降幅大於成本降幅，造成亞泥中國去年毛利衰退。

在台灣方面，據了解，亞泥去年在水泥本業、亞東預拌混凝土及亞利預鑄的獲利表現有成長，嘉惠電力獲利衰退；業外轉投資的項目上，來自於遠傳的評價利益有明顯成長，大陸山水水泥及裕民航運的獲利衰退。

展望今年表現，亞泥元月營收64.9億元，年增34.81%，其中台灣的水泥、混凝土及電力事業成長了215%，亞泥中國元月營收也成長83%。亞泥在2023年底法說會曾對法人表示，2024年看中國水泥市場為L型復甦。

法人分析，亞泥今年營運仍將以台灣廠、嘉惠電廠、轉投資的遠傳、遠東新、裕民為主，其中台灣水泥和預拌混凝土需求平穩小增，產品售價亦平穩，2024年獲利仍可期，遠傳合併亞太電信後獲利看增、裕民和遠東新、嘉惠電廠2024年也均持穩看。