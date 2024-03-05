快訊

女大生等公車遭冷氣砸死 冷氣行老闆出庭「打家庭牌」求情：孩子剛出生

整理包／致癌物蘇丹紅流竄全台…用途、危害有哪些？中鏢產品一次掌握

曾被Toyz公審「狗都不吃」 超派炸雞分店宣布3月底結束營業

海悅營收／購屋族衝進來買房 2月年增254%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

海悅（2348）5日公告，2024年2月營收7.14億元，年增254.07％，累計前2月營收17.21億元，年增409.76％。

海悅表示，隨著台灣經濟景氣逐步回升，國內金融投資市場資金穩定，房市氛圍正向且需求明確，加上新青年安心成家購屋貸款優惠方案支持自住購屋需求，在重點個案銷售下，挹注營收。

海悅指出，受惠代銷營建雙軌並進，首季代銷與營建收入能見度優於去年同期，第2季則進入新舊案交接期，惟公司目前已手握大同集團旗下尚志資產捷運中和機廠案、達麗、聯上建設及與新潤建設共同開發板橋湳雅夜市生活圈住宅案等百億級的大型代銷建案，代銷儲備量能無虞，將謹慎觀察重點代銷建案的銷售狀況，期以公司全台總計逾千億代銷儲備案量陸續開案，下半年將陸續為公司增添營收成長動能。

展望今年，海悅表示，隨著區域房市銷售展望佳，公司憑藉規模經濟加上轉投資收益，以及深化與建商的策略，今年亦審慎布局雙北市都更危老投資案，隨著建案逐步開花結果，可望堅固中長期營運成長動能。

海悅 營收

延伸閱讀

竹縣府要求豐采520案啟動損鄰協調 豐邑：已陸續賠償

陸開發商頻爆雷違約 建案淪爛尾交樓難…人大代表出解方：取消預售屋

南投窯舊址變建案工地 學者嘆糖漏文物灰飛煙滅

新竹地檢證實楊文科涉貪罪嫌重大 諭知50萬交保候傳

相關新聞

超殺股東會紀念品 大魯閣今年再發3600元抵用券

超殺紀念品又來了，大魯閣霸氣宣布，將透過「大魯閣 Plus」App提供股東「800元消費抵用券」及8張「每月玩樂買1送1...

大魯閣股東會紀念品再加碼、提高至3600元 最後買進日是這天

大魯閣（1432）5日公布今年股東會紀念品，將透過「大魯閣 Plus」APP提供股東「800元消費抵用券」及8張「每月玩...

營建股也熱！這檔營建股擠進成交量前十 股價亮燈漲停

上曜（1316）近期股價頻頻強勢上漲，今（5）日盤中衝上漲停板，股價鎖死至23.85元，成交量達四萬八千多張，擠進熱股成...

保瑞參與啟新生技現金增資 盤中股價一度重返7字頭

保瑞（6472）轉投資微生物檢驗公司啟新生技，加上日前同時被納入中型100指數以及台灣發達指數成分股等，激勵今（5）日股...

台耀旗下子公司取得藥證 股價跳空大漲超過半根停板

台耀（4746）子公司台新藥今（5）日公告其眼科術後消炎止痛藥，昨日通過新藥申請審查，取得上市核准，目標今年中銷售，搶占...

台積電「殖利率低」沒啥好買？網曝最賺做法：股價能飆到1500元

台積電4日ADR大漲，帶動台積電股價向上跳空，收725元新高價，漲幅5.22%。PTT網友討論「台積電殖利率這麼低，一年股利2%、1.4萬，追什麼？」有人解釋，若是將台積電20年股利全數投資「庫存股」，股價可達1500元，資本利得至少可以增加800元，反觀發放股利還要扣稅，若是追求股利，不如買美債更好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。