海悅營收／購屋族衝進來買房 2月年增254%

海悅（2348）5日公告，2024年2月營收7.14億元，年增254.07％，累計前2月營收17.21億元，年增409.76％。

海悅表示，隨著台灣經濟景氣逐步回升，國內金融投資市場資金穩定，房市氛圍正向且需求明確，加上新青年安心成家購屋貸款優惠方案支持自住購屋需求，在重點個案銷售下，挹注營收。

海悅指出，受惠代銷營建雙軌並進，首季代銷與營建收入能見度優於去年同期，第2季則進入新舊案交接期，惟公司目前已手握大同集團旗下尚志資產捷運中和機廠案、達麗、聯上建設及與新潤建設共同開發板橋湳雅夜市生活圈住宅案等百億級的大型代銷建案，代銷儲備量能無虞，將謹慎觀察重點代銷建案的銷售狀況，期以公司全台總計逾千億代銷儲備案量陸續開案，下半年將陸續為公司增添營收成長動能。

展望今年，海悅表示，隨著區域房市銷售展望佳，公司憑藉規模經濟加上轉投資收益，以及深化與建商的策略，今年亦審慎布局雙北市都更危老投資案，隨著建案逐步開花結果，可望堅固中長期營運成長動能。