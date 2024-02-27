第一金、彰銀、台中銀…不怕升息也無懼降息！ 專家揭「維持每年EPS成長的秘密」

2023年全世界都在期待降息，結果現在都2024年了，依舊沒降半碼，仔細去看總經數據，其來有自，最直接的數據就是CPI，美國2024年元月開剛出年增率3.1%，也還沒回到3%水準，所以FED持續保守，也是合理，他們只是不升息而已，但也沒有打算降碼，因此大家期待的資金行情就一直落空，甚至希望金融股強勢反彈，也是漲一天、跌三天。

美債10年期殖利率元月還在4開頭，但二月初掉到3.88%，不過那就是今年最低點了，後面幾天又衝上去，甚至突破前高。看到線圖不要太高興啊，這殖利率高，表示債券下殺；殖利率低才好，代表債券上漲，所以從FED態度、CPI走勢還有債券來看，整體市場資金依舊保守，這樣怎麼會有行情？

以金融股來說，畢竟全年無休進行投資，跟著總經連動也是合情合理，尤其是壽險金控就不用多說了，即便是停止升息，至少要等一年才能回血，這代表升息變成常態，金融股衰退基期也結束了，經過一年的營運沒有成長也得持平，如果還是衰退，那就不太妙，所以這次的金融股系列，展望2024年，要化被動為主動，來設定幾個條件。

我特別把2022年EPS標示紅字，因為這一年是升息啟動，通常大家會覺得銀行股賺翻，但實際上則不然，因為升息會導致經濟緊縮，放款呆帳率就可能提高，而且利率高也比較難放款，除了客戶意願低之外，放款條件也必須更嚴苛，還有一個比較特別的是，過去升息期間，銀行非常容易放款到房貸，但這次升息也被限縮，打房政策壓抑了銀行熱錢流入房市。

經過這樣的機制後，出爐的就剩下三家而已，分別是彰銀、台中銀、第一金，2019年到2023年獲利都維持成長，實在不簡單！主要原因是經歷過2020年到2022年上半年降息，接著又進入升息至今，但這些銀行金融股依舊能維持成長，重點是這些金融股每年配股、配息，背後代表獲利成長幅度更大，我們也分別來看看這三家金融股的近況。

彰銀（2801）：房貸放款六成以上

要知道銀行放款品質，直接看逾放比是很直接的指標，這代表客戶沒辦法在約定時間內還錢的比例，從彰銀2022年第三季到2023年第三季的近況來看，其實都能有效控制在0.2%以下，而且總金額從36.45億元降低到32.74億元，這代表看出彰銀放款出去的品質越來越好。

至於為什麼有辦法越來越好？從上面這份資料來看，彰銀超過六成放款都是房貸，已經逼近4,000億大關，即便遇到打房政策，但首購族又因為新青安貸款而帶動剛性需求，因此彰銀2023年放款依舊能維持成長。所以彰銀主力就是房貸，這種要呆帳的機率就不高了，因為即便首購族壓力過大，也還有寬限期可以申請，就算真的出現不良放款，房屋所有權還是在彰銀手上，這幾年房價都不知道漲多少了，把房子拿去法拍，搞不好賺更多，直接回收放款成本還倒賺呢。

台中銀（2812）：醜聞並未影響整體營運

說到台中銀，前陣子老闆挪用十億，但那個算是長期性的挪用，也不是2023年才突然爆出來，所以過去財報或者被偷的錢都已過去，對目前的影響力也更小，抓出來反而更好，因為抓到老鼠之後，台中銀的錢包就不會再破洞。從結構上來看，台中銀放款主要來自中小企業以及個人貸款，不動產相關的大約15%而已，也不高，那麼他們怎麼能做到每年持續獲利？畢竟這兩種放款都很容易隨著景氣蕭條而產生呆帳。

但如果仔細來看，台中銀放款看似高風險，實際上則不然，因為擔保品主要來自不動產，這代表如果呆張產生了，那麼公司就能收回不動產，房地產就是資產，所以放款要出現巨額虧損或呆帳，也沒這麼容易發生，畢竟有能力買房再抵押出來，經濟能力已非常人，所以台中銀的放款對象反而不是重點，而是抵押品主要為不動產。

第一金（2892）：穩健放款的官股

以官股金控來說，每一家幾乎都是以銀行為主，所以單純看業務其實都差不多，不外乎房貸、企業放款兩大類型，差異只在比例以及專精的業務。從第一金旗下的第一銀行營運近況來看，也是如此，但公司比較專注的地方是在企業放款，大型企業及中小企業合計就佔五成，外幣也逼近兩成，海外分行也有一成左右，再加上房貸，就是第一金的整體結構，所以重點就要看大企業及中小企業放款，有沒有呆帳就很重要。

前面說的是放款對象，但這些客戶是否在高風險產業中，也是很重要，例如經濟蕭條導致景氣衰退的產業，那呆帳機率就會大大提升。不過從目前第一金的放款來看，風險程度沒這麼嚴重，因為不動產13.54%，其他包含房貸有41.03%。在那些客戶當中，有將近五成是來自不動產需求的放款，另外旅館餐飲僅佔1.79%，這就是容易受到景氣或疫情影響的產業，稍有不慎就可能出現倒閉潮了，所以第一金對象雖然要配合政策放款，但他們篩選客戶放款的資金項目，也在無形中降低呆帳的機率。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：三家金融股不怕升息也無懼降息！EPS維持每年成長的秘密在哪？