陽明營收／1月139.97億元為近一年來新高 月增31.47%、年增10.06%

陽明海運（2609）1月營收寫下1年來的新高，單月營收為139.97億元，較12月營收增加33.51億元，增幅為31.47%，較去年同期營收增加新台幣12.79億元，增幅為10.06%。

受紅海危機影響，船隻繞行好望角使航程拉長，帶動整體運費上漲，陽明的營收也跟著擺脫下滑窘境，繳出亮麗成績單。依據SCFI(上海航運交易所綜合指數)，截至2024年2月2日當周西北歐線運價為每TEU 2,723美元，月跌5%；地中海線運價為每TEU 3,753美元，月漲4%；美西線運價為每FEU 5,005美元，月漲80%；美東線為每FEU 6,652美元。

陽明也表示，雖然春節假期及節後出貨動能轉弱影響，SCFI運價指數呈現波動，不過，紅海攻擊事件、以哈衝突等地緣衝突政治風險仍持續影響國際航線營運及船期準點率，全球船舶供、需也會出現新變化。