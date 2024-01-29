廣達（2382）去年營收越爛卻越漲？ 專家卻說：看到衰退反而該高興！

【文．玩股神探】

廣達在2023年僅一個月出現年增，四月營收繳出778.41億、年增16.65%，其餘都是衰退再衰退，全年營收衰退15.28%。但股價卻屢屢創高，營收衰退沒問題嗎？有沒有能力支撐股價？最近AI行情再起，廣達出現跳空上漲，到底基本面重要還是技術面重要？

廣達(2382) 技術分析

首先看到的是近半年廣達股價，2023年八月創高後，接著冷卻到現在，雖然十月行情再起，但10月11日卻出現一根大黑Ｋ打到季線，接著又在十月底殺破200元到189元，創下AI行情下的波段最低點，再也沒有站回過。長線來看，廣達股價雖然緩緩墊高，但只要碰到253.5元就往下掉，最近又好不容易站上253.5元，這正好是2023年的多空轉戾點，2024年睽違幾個月又回來了，到底市場期待的什麼？先不管什麼AI新聞一卡車，其實你該注意的不是廣達營收，而是財報三率還有EPS。

廣達(2382) 財報三率

直接看看廣達財報三率吧，2022年第四季毛利率才6.48%，但是2023年第二季突然拉到8.52%，那時間點不正好就是AI拉單的行情啟動？2022年毛利率走跌，主要就是PC銷售所造成的基期性衰退，所以是真的衰退，2023年當然還是衰退，所以營收走弱合理啦，就是爛在電腦銷售。不過AI伺服器毛利率很高，而且一堆都是商業使用，當然賺得更多，還拉高整體毛利率，所以看到營收衰退你反而該高興。

如果這樣你還是不懂，那我再說更清楚一點，過去個人電腦就是低毛利、低獲利的產品，而且景氣循環特性吃很重，但現在電腦賣不好導致整體營收衰退，裡面高毛利的伺服器營收占比卻變高了，所以稅後淨利自然也會有大幅度的成長。2023年就很清楚，第一季稅後淨利是2.48%，但第二季卻衝到4.19%，第三季更近一步到達4.56%，搞不好第四季就破5%以上，稅後淨利率從第一季到第四季有機會翻倍成長，這在相同營收、毛利基礎下，廣達營收就必須跟著翻倍！反過來說，廣達稅後淨利率翻倍成長之下，2023年營收就算折半也不怕，因為EPS最慘就是持平而已，所以2023年營收衰退不到兩成，獲利當然就強了。

廣達 (2382)每股盈餘

廣達稅後淨利率翻倍，都要歸功於AI伺服器拉貨，對比2023年EPS就夠清楚了，2023年三季的EPS分別是1.68元、2.63元、3.32元，一季比一季高，第三季獲利將近是第一季的兩倍，而前三季累計繳出7.63元，更一舉超越2022年的7.51元，不要忘記2022年廣達還是很強！所以營收衰退又何妨？按照這個態勢下去，如果2023年第四季維持一樣的財報三率，這樣全年賺一個股本也不用太意外啦，搞不好可以賺到11元到12元，直接問鼎2021年的8.73元！

再來就是上週廣達尾牙場合中，老闆提到2024年賣的PC開始都要做AI，也就是更高運算能力的電腦，才能跟上AI運算龐大的需求，這有機會帶動新一波的換機潮，而且廣達就能賣出更貴的PC，所以廣達營收衰退，市場主力也不怕，繼續狂買狂拉，到底在漲什麼？這樣懂了嗎？

不過要買進一張廣達說真的，從100元漲到現在200元，買一張也很貴，要準備20多萬，如果用融資的方式，也要準備六成資金，要有十幾萬，有沒有更便宜的方式？有，買廣達個股期貨，資金只要準備買現股一張成本的12%到16.2%，這就不用十萬元，便宜多了吧？不過這個本金卻能享受兩張廣達的漲幅，也就是買進一口廣達個股期貨，不用十萬，但廣達現股只要上漲1元，你就能賺到20元的意思。

而且現股操作的成本，對比廣達個股期，現股操作一張會貴75倍左右，買現股或融資的人，當然就不可能漲一元就賣啊，不過期貨就不怕了，漲一元就有獲利，這壓力就差很多，重點是主力要收割韭菜，通常都會算散戶損益兩平的價格，讓股價漲一點點卻又在虧損，所以散戶就會一直抱股，不過你用個股期早就可以賣了，直接吃主力豆腐，也不用為了手續費要抱股套牢。

就好比現在你也知道廣達主力在253.5元附近遊走，搞不好目前套牢的人要254元或255元才能解套，但廣達股期253元就能賺錢了，這獲利壓力及交易成本當然就沒這麼大。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：2023廣達營收越爛越漲！2024行情先看關鍵點位能否站上？