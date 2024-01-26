大成（1210）去年獲利驚人能持續至2024嗎？ 專家：此時價格可說「相對」便宜
獲利通道全開，大成
大成2023年實現了驚人的獲利增長，這樣的獲利還會持續下去嗎？
先觀察產品營收結構，飼料佔比52%，大宗油脂佔比17%，肉品佔比18%，消費食品佔比14%。其中大成今年積極調整食品加工業務，包括增加進口肉品的使用率，以提高將肉品轉化為消費食品的比例。
回到問題點，2023年獲利增加是受益國際原物料成本的降低。相對低的玉米和黃豆價格有助於飼料價格根據市場需求進行靈活調整，進而推動農糧事業群在淨利上的大幅增加。
同期，雞肉與豬肉價格的上漲也為大城帶來了更好的毛利率，這是由於國內養殖豬隻密度高，以及禽流感的影響，豬肉與雞肉的供應量減少，導致價格維持在高檔，從而提升了公司的獲利空間。
整體來看，大成通過有效的成本控制、產品價格調整、產品結構調整強化企業獲利能力，另外在新廠的產能利用率提升下，將有助於降低單位生產成本，預期將帶動2024年營收與獲利將逐季成長
展望2024年，市場預估整體營收將年增5.5%，毛利率達14.5%，EPS將達到6元以上。最後觀察本益比，目前為13倍，但如果以市場預期的EPS6元來看，此時的價格可以說是「相對」便宜了。不過，仍須留意全球事件，包括戰爭衝擊、海運運價，以及穀物價格波動等。
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