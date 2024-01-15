台泥（1101）2024年獲利能更好？ 他「這樣」分析：應該會優於去年

台泥，2024獲利能更好？

台泥12月營收年減24.4%，在2023年最後1個月的營收，繳出的成績單仍不如預期。然而2024年，台泥還值得我們期待嗎 ?

水泥事業部分，中國市場2024年呈緩步復甦，從全國房地產開發業綜合景氣指數來看，雖然仍在不景氣的狀況，但指數已出現正向好轉，2024年在政策的引導下，有望優於2023年，但仍難回到2021年以前的水準。

台灣市場，因景氣逐步好轉，國內內需市場保持穩健發展。而海外布局土耳其水泥廠，計劃將於今年第1季結束前完成，增持土耳其、葡萄牙水泥廠股份，預計額外貢獻EPS 0.30-0.35 元，但更重要的是，台泥劍指歐洲市場，未來歐盟實施碳邊境稅CBAM，低碳都將成為進軍歐洲市場的主要競爭力。

和平電廠，取決於煤炭價格是否回落，目前價格仍在高位震檔，近期中國內地出現極端天氣，導致下游電廠的耗煤持續高位運轉，煤價不墜，電廠獲利待觀察。

新能源事業，綠能、儲能收益持續增長，電池方面，儘管中國市場陷入供過於求的態勢，但台泥供應的市場為超跑和電動車高端市場，2024有望維持全產全銷，整體來看，2024年新能源仍在布局階段，虧損有望較2023年收窄。

結論，2024年獲利將比2023年好上不少，法人預估EPS1.7元至2.2元之間，從技術線來看目前處於短空長多的格局，接下來就看MA60多軍是否能守住了。

◎本文已獲 喬把拔的投資日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。