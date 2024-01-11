合庫金（5880）去年EPS衰退近14％…能再存嗎？ 她：僅次新光金（2888）
合庫金能再存嗎
合庫金（5880）112年自結盈餘1.17元，較去年1.44年，衰退近14%，應該是所有金控裡衰退第二高的，僅次大名鼎鼎的新光金（該不該打一下小屁屁）。
存合庫金好幾年了，過去存它是因為配息穩，每年配發1-1.05元息（股票＋現金）。
若以110配息率86%計算：1.17元 X 0.86＝1元左右。
理論上今年還是可以配出一元的息，若公司要留些現金好運用，勢必又會配股。
以10號收盤價26.2元計算，殖利率約3.8%（配股的話，殖利率會更高，這裡不好說明，所以用面額計算）。
雪倫在影片常提到，投資前要想好我們的投資策略是什麼，如果跟當時的投資目的不同，就可以再多想想評估可以怎麼做好提高資金效益。
這方法不單適用在個股，ETF也是一樣哦！
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