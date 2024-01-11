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合庫金（5880）去年EPS衰退近14％…能再存嗎？ 她：僅次新光金（2888）

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股。 （聯合報系資料庫）
台股。 （聯合報系資料庫）

合庫金能再存嗎

合庫金（5880）112年自結盈餘1.17元，較去年1.44年，衰退近14%，應該是所有金控裡衰退第二高的，僅次大名鼎鼎的新光金（該不該打一下小屁屁）。

存合庫金好幾年了，過去存它是因為配息穩，每年配發1-1.05元息（股票＋現金）。

若以110配息率86%計算：1.17元 X 0.86＝1元左右。

理論上今年還是可以配出一元的息，若公司要留些現金好運用，勢必又會配股。

以10號收盤價26.2元計算，殖利率約3.8%（配股的話，殖利率會更高，這裡不好說明，所以用面額計算）。

雪倫在影片常提到，投資前要想好我們的投資策略是什麼，如果跟當時的投資目的不同，就可以再多想想評估可以怎麼做好提高資金效益。

這方法不單適用在個股，ETF也是一樣哦！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

合庫金 金控股 新光金 EPS 配息

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