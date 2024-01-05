住房率、餐飲同旺 法人調高這檔飯店股目標價

雲品（2748）上一季住房率成長超越預期，且位於台北的飯店房價較季增達雙位數，法人看好，2024年來台旅客人數持續復甦，將進一步推升飯店住房率與房價，維持「增加持股」評等，並上修目標價約7%。

法人指出，台北君品酒店去年第4季住房率較第3季的67%成長將近10個百分點，平均房價雙位數幅度季增達5,000元以上，遠高於2022年第4季的3,744元，印證入境旅客人數進一步復甦，將為台北的飯店營運創造更多上檔空間。

旗艦雲品溫泉酒店經過整修後，住房率亦由去年第3季的64%顯著上升至75%以上，房價穩定維持在12,500元上下，化解市場對於出國旅遊升溫後，國內觀光景點飯店住房率將走跌的疑慮。

餐飲業務方面，受惠於疫後企業活動需求回溫，雲品今年尾牙/春酒訂桌量倍增，且較2019至2020年水準高出五成以上，價格年增約二成，部份企業甚至開始預約2025年第1季場地，今年婚宴訂桌同樣亦呈價量齊揚。

法人認為，館外餐飲訂單暢旺顯示提供客製化婚宴服務與工商活動的君品Collection平台及委託經營管理業務深獲肯定。

政府預計今年入境旅客人數要翻倍至1,200萬，超越疫情前水準，由於台北市新飯店供給數量有限，意謂未來住房率與房價將進一步上揚，法人預估雲品客房平均收益繼2023年預估成長10%後，今年可望再成長23%，帶動獲利成長。