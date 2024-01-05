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宏泰營收／12月7.54億元 創歷史新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

電線電纜宏泰（1612）今（5）日公告，2023年12月營收7.54億元，年增13.65%，創歷史新高；2023年全年營收達61.95億元，年減2.99%。宏泰表示，年底正好逢出貨旺季，認列不少大單，推升12月營收繳出好成績。

宏泰受惠政府推動綠能政策、台電強韌電網計畫、電子科技廠設廠計畫等，推升電線電纜需求，宏泰指出，目前來自民間及台電的在手訂單逾30億元，交期長達3年，台電訂單主要以25KV及161KV線纜為主，隨著台電強韌電網計畫釋出更多標案，預期未來每一年大約可接獲台電約20億元以上的標案，營收將逐步成長。

宏泰指出，去年決定結束銅箔基板的營運，主要是經營以來多數時間屬於小虧，且毛利率差，因此重新聚焦電線電纜本業，並以綠能產業趨勢為主軸，而桃園觀音銅箔基板廠停產後，將改建為電力線纜廠，土建投資約2.5億元，預計2025年初啟用，未來該廠會積極評估高附加價值的線纜產品。

另，去年也購置台南佳里土地廠房，並成立營運處，宏泰指出，該地同時兼具不動產投資，也會持續尋找觀音區工業土地作為營運生產使用，並持續活化公司土地資產。

展望未來，宏泰表示，銅箔基板去年已經認列結束評價損失，未來聚焦線纜業，並生產太陽光電線纜、特高壓線纜等高產值產品，產值有望提升，在政策及市場需求，對電線電纜審慎樂觀，今年營運力拚超越去年水準。

宏泰 台電 電纜

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