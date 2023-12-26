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國泰金（2882）此時即是「黎明時刻」！ 專家：想更好人壽必須好

聯合新聞網／ 喬把拔的投資日記
國泰金控。圖／國泰金控提供
國泰金控。圖／國泰金控提供

國泰金 黎明時刻？

如果說你問我2024年金融股值不值得期待，我認為壽險金控股倒是一個可以關注的標的，國泰金（2882）就是其中之一。

國泰金的子公司主要有國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券，其中獲利最高的是國泰人壽，從財報中可以觀察到2021年以前，國泰人壽是相當賺錢的部門，國泰金獲利8成都是來自於國泰人壽。這也意味者國泰金想更好，國泰人壽必須好。

我們先搞清楚，2021年時國泰金獲利為什麼這麼賺錢，主要來自當年時台股屢創新高，同步帶動國泰人壽的投資利益上升。不過很多人可能搞不清楚，以為國泰人壽的錢都放在股市中才因此大賺。

其實不然，我們從國泰人壽2021年的資產配置來看，國內外債券佔65.6%、國內外股票佔13.6%、現金佔4.4%。當時國泰金雖然說靠國內外股票賺的盆滿缽滿，但最大資產其實是債券。

時間線來到2022年，那時聯準會正式開啟升息，基準利率快速拉升，債券下跌，使得國泰人壽的債券資產大幅減損。當時未實現損益虧損龐大，造就國泰金第四季EPS-1.25元。

再來觀察2023年國泰人壽資產配置，國內外債券佔70.4、國內外股票佔11.8%、現金佔2.3%。今年積極降低現金水位，增持股市、債市的資產。前陣子法說會，國泰金說截至2023年11月23日，國泰人壽資產重分類的未實現損益加上其他權益變動數為正數。直至今日美國公債10年期來到3.9%，也表示國泰金的第四季的淨值將大回升。

展望2024年，不論全球股市及債市，我認為都不會表現的太差，如果劇本如同我想像這般，此時將是黎明時刻，技術面上目前短空長多，若此時股價能下來，將會是一件非常吸引人的事。

◎本文已獲 喬把拔的投資日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2882國泰金 聯準會 國泰人壽 債券

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