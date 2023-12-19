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紅海起風浪 法人評等長榮、陽明買進

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
陽明海運。圖／陽明海運提供
陽明海運。圖／陽明海運提供

市場傳出貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）宣布，即日起暫停前往紅海、穿越蘇伊士運河，且將暫停承接以色列相關航運業務，而法人機構認為，紅海危機可望進一步消化市場過剩運力下，維持長榮、陽明的的買進投資建議。

分析師表示，紅海危機擴大，長榮、陽明、萬海暫停前往紅海、穿越蘇伊士運河，且將暫停承接以色列相關航運業務，相關船舶將暫泊當地或改道通過好望角，以避戰火；由於停駛紅海區域接連將影響到蘇伊士運河通行路線，而蘇伊士運河為亞歐線航行要道，因此，此舉將直接衝擊歐洲線航程，航商恐多數改繞道路線較遠的好望角，影響航程天數拉長、並增加航行成本，進而推升歐洲線運價。

美東線方面，先前由於巴拿馬運河塞港，導致航商必須改道蘇伊士運河或好望角，近日巴拿馬運河管理局因考量水庫水位略有改善，宣布將船舶日通行數量由原本限制的20 艘上調至24艘；由近期巴拿馬氣候預報顯示，近兩周降雨機率皆約六成左右，短期內塞港情況有望舒緩，但此事件仍無法緩解紅海危機對於遠洋線帶來的衝擊。

展望後市，儘管進入傳統需求淡季，然第4季以來，隨市場船舶閒置率有所提升，顯示航商對於穩價意願趨於積極，加上非常態性事件的發生，導致航程所需天數拉長，將有利消化貨櫃海運淡季期間的過剩運力，支撐運價走勢淡季不淡，有利長榮、陽明近期營運表現。

巴拿馬運河 長榮 陽明

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