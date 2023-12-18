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鋼鐵族群受惠國際鋼價推升 法人看好明年「利多因素」可伺機布局

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
劉敏雄表示，明年美元指數下降機會大，原物料行情將走揚，只要戰後重建題材浮上檯面，「明年可能用噴的，我很有信心。」本報系資料照
劉敏雄表示，明年美元指數下降機會大，原物料行情將走揚，只要戰後重建題材浮上檯面，「明年可能用噴的，我很有信心。」本報系資料照

國際鋼材價格多數上揚，其中美國表現續強。展望後市，法人看好國際鋼材價格漲勢進一步延續成本推升，未來仍需求進一步回溫，帶動中鋼（2002）、中鴻（2014）、長榮鋼（2211）、世紀鋼（9958）等鋼鐵族群的後市行情，可伺機布局。

鋼鐵族群今（18）日延續上周多頭格局，值得注意的是，海光、燁興盤中雙雙攻上漲停板，中鴻更爆量超過83,000張，其餘新鋼、聚亨、威致等早盤有5%以上的漲幅，而長榮鋼、燁輝、大甲、世紀鋼也有2%以上的漲幅。

在鋼鐵產業面，法人表示，整理而言，國際廢鋼行情續熱，美國鋼廠陸續提高價格，歐洲訂單出現復甦，中國大陸拚經濟力道落實，國內鋼筋需求也有撐，買盤已連續數周進場，整體市況看佳，在第4季將有防治污染的減產，鋼鐵供應減少對後市有利，並適度反映原料成本。

另外，在國際廢鋼行情上，觀察國際原料報價多數上漲，包括日本廢鋼、美國貨櫃廢鋼雙雙上漲，豐興（2015）廢鋼收購價每公噸也上調約300元台幣，另成品鋼筋每公噸上漲300元，型鋼則維持平盤。

展望明年，鋼市需求復甦趨勢不變，法人看好原因包括，中國積極祭出政策刺激房市/汽車/家電等用鋼產業、歐美升息循環進入尾聲，汽車、製造業需求隨總經雜音緩解復甦；新興國家基建與內需暢旺，引領復甦，WSA 上修2024年需求至年增1.9%，

此外，法人預計，中鋼將開出2024年元月及首季盤價，僅管目前市場需求尚待恢復及提升，唯以現階段美元回弱及煤、鐵成本持續墊高，連帶對後市的鋼價預期及表現帶來支撐與推升，尤其配合近期國際市場流通價格逐步上揚，中國大陸供給限縮政策及庫存水位回降等有利因子，預期此次新盤將再開出漲盤。

中鋼業務副總劉敏雄也表示，歐美明年降息機會大，屆時美元指數下降，原物料行情將走揚，若俄烏與以巴戰爭結束，只要戰後重建題材浮上檯面，「明年可能用噴的，我很有信心」。

2024 鋼鐵

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