成衣雙雄：營運將有感復甦

成衣業今年景氣看回未回，期待的訂單動能也始終未能爆發。展望2024年，成衣雙雄均樂觀看待。儒鴻表示，新客戶新訂單帶動，明年首季表現不會差，訂單已可看到第2季；聚陽指出，大者恆大趨勢及印尼新產能開出，明年首季年增率有機會雙位數成長，訂單能見度五個月。

儒鴻11月布料出貨為今年以來高峰。法人指出，依據經驗布料通常較成衣先行一至二季，高級面料布料出貨升溫，顯示明年上半年成衣銷售有機會復甦，布料與成衣雙成長動能，儒鴻2024年將迎來有感復甦。

圖／經濟日報提供

展望未來，儒鴻認為，旺季效應帶動下，第4季會較第3季成長，將是今年高峰；由於訂單能見度可看到明年4月、最遠到7月，從目前客戶對第1、2季預估訂單來看，明年第1季表現不會差。

主要客戶部分，像Costco、Target等大型通路商成長不錯；品牌客戶部分，Lululemon成長佳，Nike也有機會成長；新開發的六個新客戶，明年將持續成長，希望這六個新客戶明年占營收比重來到15%。

儒鴻第3季稅後純益15.58億元、年減28.1%，每股純益（EPS）5.68元；前三季稅後純益37.76億元、年減37%，EPS 13.77元。

11月已過聚陽出貨旺季，不過今年在日系客戶出貨帶動下，近期可感受到美國市場緩步復甦，公司預估第4季出貨年增約10至15%，雖然產品平均價格（ASP）受原物料價格影響年減約6%，但第4季整體獲利可望較第3季成長。

聚陽指出，目前訂單能見度五個月，日系訂單強勁、美系客戶已見回溫，產品價格約與今年持平，綜合來看明年首季營收高機率會較第4季成長，對比今年首季因基期較低，有雙位數成長可能。

獲利部分，目前訂單大於產能，可以挑單生產，有助提升毛利率，期待獲利成長優於營收成長。

聚陽第3季稅後純益13.22億元、年增19.2%，每股純益（EPS）5.47元；前三季稅後純益30.75億元、年增12.3%，EPS 12.72元。