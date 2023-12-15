富邦金（2881）11月虧損為暫時性外在利空？ 她：明年若真的降息對獲利有幫助

相比上個月，雖然富邦金（2881）的獲利衰退，因為旗下最賺錢的富邦人壽受到新臺幣升值影響，出現匯兌損失，單月虧損56.34億元，但累積前11月仍然是大賺389.62億元，而且資本健康，資本適足率300%、淨值比>9%的，再加上這是被大環境影響，我歸類在暫時性的外在利空。

金控股現階段不像其它代工股脫離基本面太多，所以使用「小資翻倍存股策略」的話，股價跌到綠色區間我會考慮再分批買，除了富邦金以外，其它觀察名單的金控其實也很吸引我…之後再來公布我買了什麼。

現在美國的升息已經告一段落，明年開始降息的說法有很多，影響最大的除了銀行端，其實像是富邦金這類壽險主體金控也是影響很多，因為壽險業著重外幣投資，且一定得做避險，這一、兩年又因美國升息，台美利差擴大的關係，壽險業的避險成本越來越高，壓縮到獲利，要是明年真的降息，壽險業的壓力會減少很多，對獲利也會是有幫助的。

所以也有大大想趁現在買進金控股，等待可能因明年降息而獲利爆發的利多，當然如果能買到好價格的話就還好，不過什麼時候降息真的不知道，也有可能維持高利率一段時間，要是沒有跌到便宜區間，我就不會貿然因為預期降息的原因而去買進。

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