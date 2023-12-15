快訊

吳慷仁曾出庭旁聽！獨子拿啞鈴砸死父 國民法官判12年

傳余天不滿賴清德輔選神隱 媒體人爆內幕：跟「這件事」有關

退休不是想住哪就可以住哪！3居住模式優缺點、風險一次看

富邦金（2881）11月虧損為暫時性外在利空？ 她：明年若真的降息對獲利有幫助

聯合新聞網／ 艾蜜莉
富邦金控因為11月匯損衝擊，旗下富壽單月虧損導致金控出現單月虧損。(富邦金控/提供)
富邦金控因為11月匯損衝擊，旗下富壽單月虧損導致金控出現單月虧損。(富邦金控/提供)

相比上個月，雖然富邦金（2881）的獲利衰退，因為旗下最賺錢的富邦人壽受到新臺幣升值影響，出現匯兌損失，單月虧損56.34億元，但累積前11月仍然是大賺389.62億元，而且資本健康，資本適足率300%、淨值比>9%的，再加上這是被大環境影響，我歸類在暫時性的外在利空。

金控股現階段不像其它代工股脫離基本面太多，所以使用「小資翻倍存股策略」的話，股價跌到綠色區間我會考慮再分批買，除了富邦金以外，其它觀察名單的金控其實也很吸引我…之後再來公布我買了什麼。

現在美國的升息已經告一段落，明年開始降息的說法有很多，影響最大的除了銀行端，其實像是富邦金這類壽險主體金控也是影響很多，因為壽險業著重外幣投資，且一定得做避險，這一、兩年又因美國升息，台美利差擴大的關係，壽險業的避險成本越來越高，壓縮到獲利，要是明年真的降息，壽險業的壓力會減少很多，對獲利也會是有幫助的。

所以也有大大想趁現在買進金控股，等待可能因明年降息而獲利爆發的利多，當然如果能買到好價格的話就還好，不過什麼時候降息真的不知道，也有可能維持高利率一段時間，要是沒有跌到便宜區間，我就不會貿然因為預期降息的原因而去買進。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2881富邦金 壽險業 降息 避險 金融股

延伸閱讀

00919飆不停股價破22元…該除息前還後買進？ 專家：漲到24殖利率也還有9％

兆豐金（2886）快站回40元…金融股不是最後一棒嗎？ 網：等下個月就知道

00687B爆量9萬多張…領先所有債券ETF！ 他：超驚人直接破了成立以來紀錄

00929已經逼近20元…還不認識這檔月配息ETF？ 她分享須留意的七件事情

相關新聞

富邦金（2881）11月虧損為暫時性外在利空？ 她：明年若真的降息對獲利有幫助

相比上個月，雖然富邦金（2881）的獲利衰退，因為旗下最賺錢的富邦人壽受到新臺幣升值影響，出現匯兌損失，單月虧損56.34億元...

買進44元的國泰金（2882）累積獲利排金控第二！ 專家：受惠股、債市反彈資本沒問題

12日買進了第一批國泰金（2882）44.x元...

兆豐金（2886）快站回40元…金融股不是最後一棒嗎？ 網：等下個月就知道

聯準會14日凌晨決定將政策利率區間維持不變，而 Fed 官員們傾向在新的一年降息0.75個百分點（3碼），利率決策轉鴿推動台股今日衝高，大漲近200點。PTT網友討論，金融股因此漲翻天，讓他質疑「金融股是最後一棒」的理論不正確。其他人卻直言，「下個月就知道了」。

台泥 擴大充電站版圖

台泥（1101）昨（14）日宣布，企業團所屬台泥儲能NHOA.TCC充電站，繼宜蘭蠟筆工廠站、花蓮台泥DAKA站上線後，...

大同攻儲能 獲Tesla認證

大同（2371）擴大新能源版圖，大同昨（14）日宣布集團旗下大同智能獲選為電動車及能源領導品牌Tesla在台灣上市家用儲...

台化：塑化景氣盯二關鍵

化纖、化學品報價自11月下旬隨油價下跌而跟跌，造成市場更加保守，台化（1326）表示，預估12月會是價格谷底盤整，量價大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。