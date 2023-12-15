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買進44元的國泰金（2882）累積獲利排金控第二！ 專家：受惠股、債市反彈資本沒問題

聯合新聞網／ 艾蜜莉
國泰金控。圖／國泰金控提供
國泰金控。圖／國泰金控提供

2023/12/12買賣記錄

12日買進了第一批國泰金（2882）44.x元，買進策略是小資翻倍存股術，因為12/12股價光譜已經跌到綠色區間而買進，只是國泰金受到去年的影響很大，導致今年股息發的少，殖利率只有2%左右，不過金控業、國泰金今年以來的表現比去年好很多了，評估過後小買一些，預留更多資金往下買來控制風險。

國泰金11月單月虧損89億元，事實上，同樣是因旗下國泰人壽受到新台幣升值而出現匯兌損失，還好前10月表現算是不錯，還有旗下的銀行和投信獲利都創歷史新高，綜合下來，國泰金前11月累計獲利仍然是成長14%，累計獲利563.2億元、EPS 3.58元，排金控業的第二名。

因為國泰金也是壽險主體的金控，跟去年相比，今年股、債市反彈後，國壽的金融資產未實現餘額超過1000億元、淨值增加超過900億元、RBC高於300%，資本方面沒什麼問題，跟昨天提到的一樣，台幣升值這類事件是外在的暫時性利空，所以不影響我對國泰金的評價。

我想大大可能會有疑問，13日看完富邦金，怎麼原來我買的是國泰金XD主要是因為用股價光譜估價，國泰金先到了綠色的便宜區間，比富邦金更便宜（12/12買進當天為綠色區間，這2天上漲已經回到黃色區間）所以選擇買進國泰金，但維持不變的規畫，之後如果富邦金也跌到便宜區間，會再考慮買進。

溫馨提醒：以上只是個人投資記錄，非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2882國泰金 金融股 2881富邦金 壽險 EPS

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