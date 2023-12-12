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金融股今年累積至11月EPS冠軍出爐！ 兆豐金（2886）、中信金（2891）排名二跟三
金融股2023年11月累計EPS 火熱出爐！
時間過的好快，隨著新北歡樂耶誕城到來，就知道一晃眼將進入2023年尾聲，又即將長大（年老）一歲了。
金融股成績只能用一拍二瞪眼來形容，如果末班同學（目前EPS同期-10%以上）能在最後將全年EPS由負翻正，那就像棒球打到九局半逆轉勝一樣，令人動容！
截至11月累計EPS冠軍依然是：京城銀（本年迄今2023.12.11 股價表現 +19.52%）
溫馨＋雞婆提醒：千萬不要看到EPS最高的金融股，就衝進去買，投資還是要做好功課再進場！以去年EPS同期累計冠軍王道銀來說，投資的資本利得未必表現最好。
公布EPS前三名
京城銀5.01元（成長215.09%）、兆豐金2.22元（成長70.77%）、中信金2.77元（成長68.9%）
累計1-11月EPS與去年同期金額成長最多
京城銀+3.42元、中信金+1.13元
累計EPS超過二元（依金額高低排序）
有六家：富邦金5.04元、京城銀5.01元、國泰金3.58元、中信金2.77元、兆豐金2.22元、元大金2.05元
有四家同期累計EPS為負數
台新金、高雄銀、合庫金、新光金
溫馨＋雞婆提醒：如果金融股多有好轉跡象，但手上的金融股表現待加強，就要多留意並研究哦。
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