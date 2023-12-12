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台幣急升 9壽險上月虧378億

聯合報／ 記者朱漢崙夏淑賢／台北報導

台幣兌美元匯率十一月急升一點一六元，影響國內十四家金控的上月獲利，在九家有壽險子公司的金控中，有八家重演去年十一月的單月虧損，且拖累整體金控出現稅後虧損四十八億元，為全年首見；累計整體金控前十一月稅後純益三五五三億元，年增率在低基期因素下擴大至百分之十四點六，獲利超過去年全年的金控則增至十一家。

受台幣走強衝擊，壽險型金控因鉅額匯兌損失獲利承壓，富邦金、國泰金、新光金十一月出現虧損。

國泰、富邦、中壽、南山等四大壽險公司昨天公布獲利，上月因匯損出現虧損九十八點三億、五十六點三四億、十一點三億、九十點五億元；連同上周公布的台壽、新壽、元大、台新、第一金人壽等五家金控旗下壽險公司的單月虧損一二二億元，合計國內壽險公司上月共虧損三七八點四四億元，創下史上單月虧損次高紀錄，僅次於去年十一月六大壽險公司虧損四○一億元。

金管會統計，截至十月底國內壽險業者的海外投資部位已有廿二兆一七八二億元，扣掉外幣保單的國外投資有十五兆一六○億元，台幣匯率已成為不定時炸彈，相較於今年前十月因為台幣貶值使壽險公司的匯兌利益「賺飽飽」，十一月「豬羊變色」，出現史上單月虧損次高慘況。

國內六大壽險公司最新獲利統計顯示，今年初至十月還有台幣貶值的匯兌利益認列，即使十一月虧損，累計前十一個月仍有共約九六六點八億元獲利，除了新壽前十一月累虧一八八點二億元之外，國壽、富邦、南山、台壽、中壽獲利分別為二三五億、三八九點六億、二七九億、一三八億、一一三億元。

其中國壽上月吃掉前十個月約三成的獲利、南山吃掉兩成四，算是吃掉累積獲利比重較高的公司。

台幣 炸彈

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