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最懂海的男人出手了！台驊砸3.2億元買長榮持股2900張
台驊（2636）今(8)日公告買進長榮海運（2603），交易期間自112年7月19日到12月8日止，共買進2,900張，每股平均價格為110.39元，交易總金額達3.2億元。
台驊除了是國內最大的海運物流業者外，也已經轉型成為控股公司，目前持有長榮張數為3,300張，持股金額為3.91億元，持股比例0.16%。
台驊董事長顏益財被國內投資圈公認最懂海運的男人，之前對於投資海運，他個人就建議過，貨櫃輪出現「食之無味、棄之可惜」走勢，如果長期看好景氣循環，手中沒「船票」的投資人可以評估投資進場時間，以現在的股價投資人投資的風險相對小，不過要以中、長線為主，2、3年的投資報酬率最少30%、50%。
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