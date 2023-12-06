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元大金（2885）旗下證券為國內龍頭擁0050、0056兩王牌！ 她：現階段不適合存股

聯合新聞網／ 艾蜜莉
元大金控。元大金控/提供
元大金控。元大金控/提供

早上收到一則私訊，有一位大大買了一陣子的元大金（2885），5日早上跟我分享元大金前10月的稅後淨利248億元，成長20%，EPS 1.95元也已經超過去年同期的1.66元了，他覺得這是不錯的金控，想問我會不會考慮放在觀察名單內？

因為之前我說金融股我只看最大的八間金控。（官股的合庫金、華南金、兆豐金、第一金；民營的富邦金、國泰金、中信金、玉山金）

事實上，元大金一直都有在我的觀察名單喔！它是第一家且目前仍以證券業務為主的金控，性質跟上面8間以銀行或壽險主體的金控不同，我才會沒有特別跟八大金控一起提到，不過我比較不常提到元大金他才會不知道，不然其實它也在名單內好幾年了（除了證券以外，元大金也以「證券帶動銀行」的策略往證券、銀行並重的金控轉型）

再說的詳細一點，元大金控旗下最重要的元大證券，今年前10月貢獻金控稅後淨利約47%，市占率大約在12%左右，它能夠成為國內證券業龍頭，除了因為元大證的經紀手續費有基本盤收入以外，證券下面還有一間元大投信，發行很多都是具有規模且指標性的ETF，相信搬出2大王牌0050、0056大家就知道為什麼了。

畢竟這些 ETF的規模都已經相當大，可以穩健的帶來管理費收益，更持續發行新的基金，今年日股基金募集的狀況來看也都有不錯的成績。

大大接著問，既然元大金在觀察名單內，他就敢安心的繼續買了，不過我看一下，雖然元大金累計EPS已經有 1.95元，明年配息有基本的底，只是股價還在紅綠燈昂貴價以上，殖利率並不高只有3.x%，現階段比較不適合定期定額來存，不然成本就偏高，存股領息的效果也會很差，可能還要再重新評估一下會比較好。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2885元大金 0050元大台灣50 0056元大高股息 ETF EPS

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