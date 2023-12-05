榮成營收／11月每股稅前盈餘0.04元 已連續三個月轉盈

工紙大廠榮成（1909）今（5）日公告11月和前11個月自結損益。11月稅前獲利為5,589.4萬元，每股稅前純益為0.04元，此為9月以來出現首次正數後，連續三個月出現盈餘。今年前11個月累計稅前虧損8.19億元，每股稅前虧損0.62元。法人指出，12月仍處於旺季，又有雙12電商和元旦等節日，有助於推升市場需求。

今年11月底中國大陸包裝紙市場掀起新一波漲價潮。有多家大型工紙廠都紛紛宣布價格上漲的訊息，包括湖北、廣東和江蘇及河北等多個省份，漲幅在每噸30至50元人民幣。湖北榮成再生科技有限公司也宣布，12月4日起生產的T2/B1/M4系列在原有價格基礎上調每噸50元人民幣，希望緩解部分成本壓力。

榮成大陸湖北低碳造紙廠新增35萬噸產能，今年9月已順利完工，集團產能將385萬噸大幅成長至420萬噸歷史新高，穩居亞洲前五；未來集團發展重心綠色包裝紙箱廠，第4季湖南長沙新廠規劃投產後，紙箱產能將增加1.2億平方米，集團產能由14.41億平方米將成長至15.61億平方米，持續推升整體營運動能。