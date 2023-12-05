榮成營收／11月獲利收窄 惟12月工紙喊漲、獲利回升可期

榮成（1909）今（5）日公告11月營收39.17億元，年減10.08%、月減2.69%，單月合併營業利益9,931.7萬元，合併稅前歸屬母公司淨利5,589.4萬元，較10月的1.19億元，月減53.7%，每股稅前盈餘0.04元，雖獲利較上月減半，但已連續3個月出現盈餘，第4季單季轉盈可期。

榮成累計前11月營收423.63億元，年減12.78%，累計稅前虧損8.19億元，每股稅前虧損0.62元。榮成11月獲利較10月減少主要反映雙11出貨高峰已過，11月大陸工紙價格回檔，從10月的高峰回落約2%，使榮成營收、獲利雙減。

不過，近期包括耶誕節以及中國大陸農曆春節前的需求開始出籠，大陸工紙廠近日再度發出漲價函，在玖龍纸業和山鷹國際領軍下，包括湖北、廣東、江蘇、河北等多個省份的大型紙企紛紛宣佈上調價格，漲幅為每噸30-50人民幣。其中，山鷹國際先前每噸已調漲人民幣50元，加上此次調漲，漲幅合計達每噸人民幣100元。

法人表示，雖然電商雙11檔期已過，但整體造紙行業仍處於旺季，包括歐美耶誕節採購旺季，以及中國大陸農曆春節等大節慶，皆會帶動紙箱需求，預估至農曆年前整體出貨都還在高檔水準，且隨著產品價格調漲，有利獲利表現。

榮成第4季加入生力軍湖北榮成35萬噸新機投產，兩岸工紙產產能由385萬噸一下躍升至420萬噸；另綠色包裝湖南長沙新廠亦將完工，新增紙箱產能1.2億平方米，集團紙箱產能成長至15.61億平方米，工紙自用比率持續攀升。