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海悅營收／11月5.52億、年增11％ 下月將挹注營建收入

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

海悅（2348）今（5）日公告，11月營收5.52億元，年增11.39％；累計前11月營收47.14億元，年增7.24％。海悅指出，代銷本業仍維持穩健，而台中「達麗創世紀」開發投資案，已於11月下旬進行第一批房屋所有權移轉登記送件，惟因交易戶數多，按完工比例認列營建收入將遞延至12月，預計交屋朝向500戶前進，全年合併營收正向可期。

根據財政部統計，新青年安心成家房貸專案自實施三個月以來，8至10月合計撥貸件數和撥貸金額，已超越今年前七月總和，顯見剛性需求消費者進場購屋，海悅指出，台灣房市於「房價新平衡時期」，符合消費者預期合理的開價建案，建案相對順銷。

海悅表示，持續深化與建商策略聯盟的合作關係，藉由合資購地方案，建構投資收益建案，以挹注公司代銷與營建收入，台中「達麗創世紀」開發投資案，總銷金額92億元，海悅持有30％，已於今年11月下旬進行第一批房屋所有權移轉登記送件，惟因交易戶數多，按完工比例認列營建收入將遞延至12月，預計交屋朝向500戶前進。

此外，海悅表示，後續每年將有1-2個投資收益建案挹注代銷與營建收入，以期不動產轉投資收益開發案陸續進入收割期，堅固營運成長動能。

展望後況，海悅表示，公司預計推出的建案遍布全台，包括北市「三圓台北之星」、新北市「皇普鶯歌案」、桃園「文生楊獅段」、台中「國泰崇德段」、台南市「陞發慶安段」，且公司承接大同旗下尚志資產中和之捷運共構聯合開發案，預計總銷金額約250億元，將於明年公開銷售，整體而言，公司代銷本業來源無虞，期許台中「達麗創世紀」於年底前依交屋進度陸續挹注營建收入，全年合併營收正向可期。

海悅 建案

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