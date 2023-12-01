兆豐金（2886）大賺270億…公股金控冠軍！ 她估算：明年股利落在1.4元上下

29日是兆豐金（2886）的第三季法說會，旗下銀行、證券加上創投前三季已經賺贏去年整年，貢獻兆豐金稅後純益270.3億元，成為公股金控的獲利王。

兆豐金是銀行主體金控，旗下兆豐銀前三季獲利255.4億元，成長55%，除了淨利息收益、手續費收益、股市和基金操作獲利…等都持續成長以外，最主要還是因為台美利差擴大，換匯操作的交易收益(SWAP)很不錯，光是前三季的SWAP衍生性商品交易收益，已經比去年增加了99.76億元來到113.32億元成為最主要的成長來源。

同時兆豐銀也預估，明年降息時點落在第二季或是第三季，SWAP的操作也會再視資金狀況來配置。

當然大家最期待的還是明年股利，畢竟去年是金融業的低潮，導致今年發的股利普遍都偏低，甚至能維持住就已經很不錯了。

現在也會看到很多機構都在預估明年金控配發的股利，大多會使用過去的「股利配發率」來計算，但去年金控業的狀況比較特殊，撇除不看的話，兆豐金近年的配發率都是落在80%上下，而兆豐金今年前三季的EPS是1.92元，以80%的股利配發率計算大約是1.53元，也就是說用前三季賺到的錢要配超過今年發的股利已經綽綽有餘（今年配1.24元）。

但這只是初步估計而已喔，沒有一定，實際狀況還是要等今年走完，明年兆豐金公布的為主，不要誤會我說是這樣就一定是這樣。

還有另外一種方式是看財政部的預算書，因為兆豐金是公股銀行，財政部也是股東之一，所以可以去看一下財政部初估明年會收到兆豐金的股利是多少，我查了一下今年的財政預算書，其中寫到：

兆豐金融控股股份有限公司現金股利1,640,268千元，也就是大約16.4億元，再除以財政部持有兆豐金的股數約11.7億元，算出來股利大約落在1.4元上下，當然實際的狀況也要以明年兆豐金公告為主，但這個方式我覺得很好用就是了。

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