台泥（1101）是否能存股…今年表現差與中國復甦無力有關！ 轉投資金雞母還可期望？

【文．玩股講客人】

台泥 (1101)每股盈餘

先前我發表「台泥2023年重返榮耀來真的？旗下這家金雞母總算等到轉虧為盈！」已經獨家全台解密，和平電廠獲利轉虧為盈，台泥獲利也會變好，果不其然第二季就來個送分題，單季繳出0.45元的佳績。正當我認為第三季獲利表現會續強時，結果現在台泥第三季EPS出爐，反而又是年減兩成以上的22.73%，到底又出了什麼狀況？只能說台泥家大業大，我也不知道，正好可以來履行我先前在「大家最愛的不是兆豐金？直接幫你算出前三熱門金融股2024年股利！」的承諾，直接進行深度研究。

台泥 (1101)每月營收

首先看看營收，台泥2023年的表現也不是很理想，這當然跟中國復甦無力有關，畢竟水泥報價還是得看中國產業動能及需求有多少，最新公布的十月單月繳出93.72億元、年減17.56%，而且前十月累計營收也從年增轉為衰退，依舊沒什麼亮點，所以接下來還是拆解季報找答案比較快。

台泥2023年第三季毛利率繳出21％，這真的很強，2022年同期才只有2%，所以前三季毛利率也因此拉高到8%，相對於2022年同期認列轉投資而導致淨利虧損，如果從本業來看，當然還是沒問題！

但問題就出在轉投資，你也知道台泥不只是台泥，也轉投資各式各樣的產業，非常積極轉型，但這也經常造成轉投資收益不穩定，從第三季季報來看，綠色匡起來的地方出現大衰退，分別是「採用權益法認列關係企業及合資損益份額」以及「非金融資產減損損失」，白話文來說，權益法認列就是他們家重要的長期轉投資公司，因為影響力非常大，所以公司市值及獲利都會直接被台泥認列，另外一個是非金融資產，這主要是指實際資產或商譽那種類型的資產，我一個一個來說明。

採用權益法認列關係企業及合資損益份額：轉投資認列重要企業從2022年第三季9.98億銳減到3.26億元，是不是又有轉投資公司出事？但仔細翻閱季報，發現原來是這幾年重點衝刺的能元科技公司轉型所導致，他們家旗下的ＭOLICEL其實是全球鋰離子電池元老級品牌，會出現虧損主要是拆除老舊廠房及產線，準備轉型成智慧生產管理，才直接把中國的水泥廠調整改建合併，才導致公司認列高達6.31億元的虧損。

非金融資產減損損失：其實這也是能元科技公司合併的認列，因為原本混凝土公司被註銷了，所以公司持有的商譽還有他們手中可挖掘發展的礦產也被「直接歸零」，所以無形資產也額外認列了1.34億的虧損。

在認列七億多虧損之後，台泥在2022年第三季業外收益縮水至2.15億元，相較於2022年同期14.76億元，整整少了10億以上的轉投資收益，一來一往讓第三季EPS出現衰退，其實並不是真的衰退，一切營運仍正常。

但我們也要關心一下本業，從2022年前三季到2023年前三季的部門收入對照，水泥部門衰退53.85億元，電力及能源部門則成長70.72億元，所以前面看到的營收成長，實際上本業還是衰退沒錯，但第二大部門已經慢慢放大營收貢獻，有能力直接彌補本業的衰退了，這對台泥來說當然是好事，因為電力及能源營收的毛利本來就比較高，而且比較有機會排除水泥景氣所造成的系統性衰退。接著再從部門損益來看，2023年前三季的水泥部門相較於2022年成長4.32億元，至於電力及能源部門則由虧轉盈，從2022年前三季虧損37,42億元翻轉成2023年前三季36.17億元，這一來一往可是超過70億的損益復甦，也難怪台泥前三季EPS繳出0.82元，已經早早就超車2022年全年的0.74元，重點別忘記一件事，他們在第三季還認列了中國廠房改建的虧損，換句話來說，如果沒有改建拆除認列的話，說不定前三季就有機會衝上1元了呢！

另外我也幫大家列出台泥目前最新申報的持股，紅匡是我認為比較特別的地方，因為持有股權比較高一些。例如台灣工銀貳創投資公司持股8.3%，這是台泥跟王道銀行一起合資的創投公司，但目前已經是解散狀態。另外中信投資公司，當然看名字你就知道了，這是台泥跟中信金集團合資的公司，目前擔任一席法人董事。另外泛亞工程持股5.4%，同時也是監察人。而台灣證券交易所持股6.6%，目前也是董事之一。

再來是策略聯盟的部分，分別轉投資艾克塞精密光電公司持股9.5%以及大家應該也很熟悉甚至是套牢中的飛宏持股9.998%，其實這部份合資，主要是為了旗下轉投資事業體的結盟合作，例如飛宏跟台泥在電動車產業就有密切合作。

台泥新聞記得要看重點

再來是研究台泥，你要記得抓重點，畢竟他們轉投資真的很多元，那就不能全部都看，否則會被洗得亂七八糟，以我的觀察習慣，主要會看兩個，第一個當然就是中國水泥報價，這攸關於本業營運，第二個則是重點轉投資的金雞母，下面分別抓出資料讓大家參考。

首先要看到的是中國全國水泥價格指數，在當地十一連假之後，指數出現復甦反彈，這對台泥營運當然是好事，至於什麼淡季、旺季的就先擺一旁，因為現在總經相當混亂，一切還是以報價為主就好，不用去做過度聯想或臆測，總之，本業是有機會在第四季持續成長。

另外一個重點是轉投資事業體，打開財報底下有幾十家轉投資子公司，而轉投資子公司底下又有一堆孫公司，這我想上一篇文「台泥2023年重返榮耀來真的？旗下這家金雞母總算等到轉虧為盈！」已經很深度說過，你看到應該會眼花，所以接下來先列出幾家極具代表性的公司，而這次我就獨家直接整理出台泥五大貢獻金雞母，順便跟大家介紹說明一下。題外話，以上這些內容屬於也是我個人獨家，請一些喜歡複製貼上的網友自重，有興趣的就分享本文即可，想轉載可以私訊來問我，否則一切版權為公司所有，翻印必究。

以2023年前三季來看，前兩大的和平電力公司及和平港就貢獻31億以上的投資收益，其實看公司名稱也很明顯，這都在同一個地方，港口負責進原料回來，再送到和平電力公司進行火力發電，換句話來說，你可以當作是同一個轉投資事業體，相對於2022年前三季，和平電力公司虧損18.14億元，2023年當然是大躍進的表現！另外達和也有兩家公司，一家是處理廢棄物的達和環保，另外是達和航運，一家就是負責處理水泥污染廢棄物，另一家則是運送水泥，這代表的是本業營運，當水泥需要低迷導致台泥本業衰退，顯而易見，這兩家公司獲利相較2022年呈現下滑也不用太意外，但衰退幅度並不大，倒是不需要過度擔憂。

再來第五名是TCCI，這主要是負責海外轉投資業務的控股公司，例如前一篇我深度介紹過的Cimpor以及台泥循環能源，就是由TCCI負責營運管理，所以這家公司也代表台泥在國際營運的獲利成績單，就目前來看，2022年前三季及2023年前三季並沒有太大差異，都貢獻兩億多的投資收益，還算是穩健。

介紹完重點五大金雞母之後，你再下次看到台泥新聞時，應該就能立刻排序重要性，如果是講其他轉投資公司就輕鬆看一看，但如果是上面五家，就麻煩睜大眼睛仔細研究研究，因為這影響集團轉投資獲利非常巨大。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台泥Q3季報獨家解析！為何和平電廠獲利爆發EPS卻衰退？