快訊

跳船+1！彰化縣民眾黨團總召也退黨「嘆初衷不復存」黨團將解散

陸小學生集體「吊點滴寫作業」照片瘋傳 電動車董座嘆：真需要這樣卷嗎？

防天網監控！跨國企業出差香港，只能用「拋棄式手機」

台泥（1101）宣布擴大投資…股價準備飛？ 他：「低碳水泥」門檻提高將是大者恆大的局面

聯合新聞網／ 喬把拔的投資日記
台泥團董事長張安平。報系資料照
台泥團董事長張安平。報系資料照

再不瘋狂就等死，台泥

標的：台泥（1101）

成交均價：31.78 元

成分比例：8.63%

持有股數：320股

喬小妹的錢錢飛高高ETF成分股

歐盟今年十月開始試行炭邊境調整機制，要求出口產品的碳含量，若超過進口規範，進口商品必須購買CBAM憑證，簡單來說，即產品將被額外課徵碳關稅。

目前試行僅需要繳交碳排放相關數據，尚不需繳納費用，正式協議開始時間為2026年，初期涵蓋五大高碳排產業，其中就納管水泥產業。

台泥在昨晚11時30分召開記者會，宣布擴大投資歐州、亞洲、非洲低碳水泥市場，將投入新台幣266億元，擴大土耳其OYAK水泥合資公司以及葡萄牙Cimpor 水泥合資公司，佈局低碳水泥研發與生產技術。

台泥董事長張安平表示，不懂碳的公司，未來是無法生存的，台泥將成為全球少數能提供最低碳水泥的主要供應商之一，具備高度看競爭力。

從歐洲水泥市場來看，進口水泥佔有一定份額，未來不管是本地水泥或進口水泥，都需符合低碳規範，這也意味著，在水泥產業的軍備競賽中，低碳水泥技術將成為未來市場的入場券。

此時如果無法即時進行轉型的企業，終將被市場汰除，當跨入門檻變高，轉型者將吃下市場更多的份額，未來競爭將出現大者恆大的局面

◎本文已獲 喬把拔的投資日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

1101台泥 土耳其 碳排放 成分股 機制 歐盟

延伸閱讀

駁謠言已出清00882！ 陳重銘秀股利單：評股價現在有打底跡象

勞保退休金一次領全買ETF完勝月領？ 她用0056、00713、00878、00919、00929算給你看

股利明年更多…富邦金、國泰金、中信金、永豐金、華南金、台新金！專家：繼續抱

0056將換股…前150大市值有6檔尚未被選進！ 專家：鈊象（3293）可能性高

相關新聞

台泥（1101）宣布擴大投資…股價準備飛？ 他：「低碳水泥」門檻提高將是大者恆大的局面

台泥董事長張安平表示，不懂碳的公司，未來是無法生存的，台泥將成為全球少數能提供最低碳水泥的主要供應商之一，具備高度看競爭力。

陸呼吸道疫情延燒推升防疫股買盤 3檔口罩股續飆漲停

中國大陸近期爆發多種流感病毒，流感疫情連續五周快速攀升，五大呼吸道疫情延燒，尤以黴漿菌情況最嚴峻，台股防疫概念股今（28...

台泥266億擴大投資歐亞非低碳水泥 股價開高挑戰半年線

台泥（1101）昨日深夜11時30分召開重大訊息記者會，宣布攜手土耳其OYAK集團，將以最高約266億元，擴大投資歐亞非...

擴大布局海外低碳水泥市場 台泥早盤漲逾4%

台泥昨晚宣布，為布局低碳水泥市場，計劃擴大投資土耳其OYAK水泥合資公司及葡萄牙Cimpor水泥合資公司。台泥今天股價帶...

散裝船將爆搶艙潮、運價看漲 四維航飆漲停領軍航運股

大陸類流感疫情升溫，散裝船將爆搶艙潮，運價看漲，波羅的海散乾貨運價指數（BDI）單日漲幅7.47%，海岬型運價指數（BC...

長榮航太 打入太空鏈

長榮航太（2645）打入太空供應鏈，總經理李緯章表示，已取得衛星零件製造測試訂單，進行開發作業中，計劃於第4季完成測試開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。