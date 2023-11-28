台泥（1101）宣布擴大投資…股價準備飛？ 他：「低碳水泥」門檻提高將是大者恆大的局面

再不瘋狂就等死，台泥

標的：台泥（1101） 成交均價：31.78 元 成分比例：8.63% 持有股數：320股

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歐盟今年十月開始試行炭邊境調整機制，要求出口產品的碳含量，若超過進口規範，進口商品必須購買CBAM憑證，簡單來說，即產品將被額外課徵碳關稅。

目前試行僅需要繳交碳排放相關數據，尚不需繳納費用，正式協議開始時間為2026年，初期涵蓋五大高碳排產業，其中就納管水泥產業。

台泥在昨晚11時30分召開記者會，宣布擴大投資歐州、亞洲、非洲低碳水泥市場，將投入新台幣266億元，擴大土耳其OYAK水泥合資公司以及葡萄牙Cimpor 水泥合資公司，佈局低碳水泥研發與生產技術。

台泥董事長張安平表示，不懂碳的公司，未來是無法生存的，台泥將成為全球少數能提供最低碳水泥的主要供應商之一，具備高度看競爭力。

從歐洲水泥市場來看，進口水泥佔有一定份額，未來不管是本地水泥或進口水泥，都需符合低碳規範，這也意味著，在水泥產業的軍備競賽中，低碳水泥技術將成為未來市場的入場券。

此時如果無法即時進行轉型的企業，終將被市場汰除，當跨入門檻變高，轉型者將吃下市場更多的份額，未來競爭將出現大者恆大的局面。

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