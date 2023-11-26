金融股法說 獲利展望聚焦

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
圖／經濟日報提供
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本周有四家大型金控與三家銀行一共七檔金融股密集舉辦法說會。金控部分，公股金控獲利冠亞軍兆豐金與第一金，加薪與年終獎金攀高，明年獲利展望受關注，且兆豐金本周將進行現金增資定價，開發金、新光金旗下壽險子公司投資損益與明年股息展望，將是法人關注焦點。

銀行股有公股的彰銀、台企銀，及民營王道銀本周辦法說會。法說會自本周一、27日起，由彰銀、王道銀打頭陣登場，28日為開發金法說會，29日則是兆豐金、台企銀兩家公股金融股同一天開法說會，緊接著第一金與新光金法說會在30日召開。

開發金今年前十月累計稅後純益188.32億元，仍較去年同期衰退，累計每股稅後純益（EPS）1.12元。去年開發金因為投資評價損失衝擊導致無法分配股利，今年來雖然因相關金融資產評價有所回升，使得淨值項下其他權益減損規模縮減，但第3季減損擴大，加以獲利仍處衰退，明年股息如何受矚目。

兆豐金自結前十月稅後純益288.26億元，累計每股稅後純益（EPS）2.05元，累計獲利較去年同期大幅成長逾八成，獲利表現與成長動能可圈可點，主要來自子公司兆豐銀行獲利高成長，及擺脫去年防疫險理賠風暴產險大虧窘境。相關獲利動能明年能否延續、此次現金增資完成後對兆豐產險增資的金額多少等，可望有所說明。

第一金前十月稅後純益201.55億元，年增率13.3%，EPS為1.48元。手續費收入與金融交易利得均表現突出，在加薪、年終獎金成長下，股東股息展望可樂觀期待。

新光金受子公司新光人壽虧損影響，今年來累計稅後淨損24.31億元，每股純損0.16元。日前金管會針對接軌新監理措施放寬過渡，減緩壽險業增資壓力，但新壽在資本強度仍需增資挹注，新光金相關的增資與資本規劃如何，也有待更新進度。

彰銀、台企銀已確定將跟進軍公教加薪，年終獎金也可望在獲利成長下拉高，明年獲利成長預期，以及投資評價損益對明年股息影響，可望進一步明朗。王道銀明年獲利持續成長業務動能，以及股息預期也將說明。

軍公教 風暴 資產

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