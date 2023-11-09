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統一財報／前三季稅後純益、EPS 創近三年同期新高

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
統一董事長羅智先。記者何秀玲／攝影
統一董事長羅智先。記者何秀玲／攝影

統一（1216）今（9）日公告前三季財報，稅後純益為167.7億元，年增14.8%，每股純益（EPS）為2.95元，獲利和EPS雙創近三年來新高，主要是統一中控、統一超（2912）等獲利穩健所致。

統一中控今年前三季稅後純益為人民幣14.67億元（約新台幣65億元），較去年同期增加人民幣3.21億元（約新台幣14.2億元），年成長28.1%，主要因合肥統一配合政府徵收計畫，處分部分土地及建物稅後純益為人民幣2.56億元（新台幣11.3億元）挹注，並受惠於原物料價格同比下跌，且各項費用支出等符合效益精進原則，因此也讓獲利成長。

統一超今年前三季財報，稅後純益為84.1億元，年增15.01%，每股稅後純益（EPS）為8.09元，創下歷史同期第二高紀錄，主要受惠於台灣7-ELEVEN，及轉投資事業包括菲律賓7-11、台灣星巴克、上海7-11、康是美等均表現亮眼，有效挹注營收；不過以單季來看，第三季稅後純益30.3億元，年增12.8%，EPS為2.92元，獲利與EPS雙創近六年新高。

馬口鐵大廠統一實（9907）今年前三季財報稅後純益為7.53億元，受到需求疲弱影響，年減66.6%，創近四年來新低，每股純益為0.48元，因鐵產品售價隨鋼鐵行情下滑，並受需求疲弱銷量減少影響營收及毛利。

統一實主要兩大產品為馬口鐵包材占營收比重58.42%，塑料包材飲料產品占營收41.58%；不過今年因鐵產品售價隨鋼鐵行情下滑，平均售價低於同期，且受需求低迷，導致銷量減少，連帶影響營收及毛利，致使上半年獲利大減，鐵產品營收下滑37.16%。

但飲料包裝業務，則因受中國大陸市場解除疫情封控因素，逐漸回復以往需求表現，銷量較同期增加，今年上半年飲料包裝營收反而增加22.21%。

台灣神隆（1789）稅後純益為1.3億元，較去年同期減少1.22億元，年減48.5%，主要客戶策略合作、針劑事業及學名藥用藥事業業務減少，使獲利衰退。

營收 新台幣

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