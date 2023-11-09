陽明營收／10月113億元 月減7%、年減52%

陽明海運（2609）10月單月營收為台幣113.02億元，較9月營收減少9.06億元，減幅為7.42%，較去年同期營收減少126.89億元，減幅為52.89%。今年全年累計至今營收為台幣1,192.03億元，較去年同期營收新台幣3,399.55億元，減少新台幣2,207.52億元，減幅為64.94%。衰退主要原因是中國十一長假與運價下跌所致。

陽明海運指出，根據法國海連諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2023年供給成長為8.4%，需求成長為1.4%，2024年供給成長為9.1%，需求成長為2.2%。截至10月23日，全球約有4.7%貨櫃船隊處於閒置狀態，閒置船舶運力有逐步上升趨勢，但市場運力供給仍未明顯縮減，與2023年航運市場持續於第四季新造船持續交付有關。

面對接下來今年第4季到明年第1季的淡季，以及明年供需成長的持續差距，預期航運市場將持續面對供需不平衡所帶來的挑戰。