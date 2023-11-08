儒鴻營收／10月28.56億元、月年雙增 成衣出貨增四成
成衣雙雄之儒鴻（1476），今（8）日公告10月營收為28.56億元，月增19.9%、年增26.6%；累計前10月營收251.48億元，年減26.8%。公司表示，主要受惠於10月布料出貨維持9月高檔水準，同時換季後成衣進入旺季，出貨增四成、單月營收增加5億元所致。
又，儒鴻將於明日舉辦法說會，會中將聚焦第4季與明年景氣展望。儒鴻今日收盤價為583元，上漲16元、漲幅2.82%。
儒鴻指出，10月布料出貨維持9月高檔水準，加上換季後，10月開始成衣客戶恢復下單，出貨月增逾四成、營收較上月增加5億元，再加上布料跟成衣雙重訂單遞延效應，推升整體營收向上。至於11月、12月，就目前訂單能見度來看，表現值得期待，維持第4季將優於第3季及去年同期的預估。
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