中國對富士康僅是「警告」？ 專家曝三大關鍵：對鴻海（2317）有機會短空長多！

【文．玩股講客人】

上上週末，中國官媒拋出震撼彈，隸屬於中國當局的《環球時報》突然在2023年10月22日發布獨家消息，提到政府的稅務部門近期將依法針對富士康集團在廣東江蘇等地的子公司進行稽查。隔天10月23日，鴻海立刻官宣發表聲明，將配合一切稽查及作業，但市場也立刻反應這件利空。

鴻海(2317) 技術分析

在中國官謀發表查稅的前一週五，股價收盤價為103.5元，隔週台股一開盤，鴻海隨即出現連續兩天的跳空下墜，直接殺破百元大關。來到本週一，更是直接從開盤98.3元電梯下樓，持續破底跌到盤中最低94元，收盤價在94.5元，這根大黑K是代表市場反應過度？又或是利空出盡？先收起恐慌的心，容我用三個關鍵角度來，看看中國地區的實際衝擊有多少吧。

關鍵一：中國營收比重知多少？

鴻海 (2317)每月營收

首先要先延續我上一篇鴻海文章「鴻海近期走勢，半年前早預告！緊接著Q4展望該注意什麼？」，當時我內容是這麼寫的：

接下來開出的九月營收，很有可能是五千多億而且是年減，但月增可能會超過雙位數，甚至接近15-20%的月增水準，呼應蘋果手機熱銷暢旺的業績。

結果最新營收開出來，2023年九月單月營收優於我預期的6,607.4億元，月增直接飆上六成，從這一點也可以看出蘋果手機真的賣很好！但年減就沒錯了，有將近兩成的衰退，這也可想而知啦，畢竟2022年基期就是高。看完營收之後，顯然是蘋果發威，不過順應中國查稅事件，這時候我們就要更進階，來研究營收組成。

鴻海集團2023年上半年的營收組成，可以看到中國地區貢獻1,477億元，從國別來排行，中國排序在第五名，你覺得衝擊性大不大？以百分比來看，上半年合計營收是2.77兆元，中國地區佔比是5.34%，所以中國貢獻比重其實還好，當然這也可能是基期問題，因為當地經濟還困在疫情後的大衰退，甚至仍在降息循環中。再回頭看看2022年上半年，中國地區營收為1,906.99億元，佔整體比重6.54%，從近兩年的中國貢獻度而言，也都沒有超過10%，真正最大戶還是來自美國及愛爾蘭，美國當然是蘋果，愛爾蘭則是因為伺服器、終端資料中心客戶，包含臉書及google把資料中心設立在愛爾蘭，每年這兩大國家就能貢獻鴻海過半的營收。如果從營收角度而言，中國營收對鴻海來說，真的還好，因為比重太低的關係，即便衰退也不會造成太大影響。

除了看營收之外，也要注意資產狀況，過去幾十年，鴻海就是倚靠中國的富士康起家，吃下全世界的訂單，進而成為全球市占率四成的代工霸主。 前面營收只看一年而已，稍嫌過短，所以我直接調出2019年到2022年的年報，直接看看收入及非流動資產，橫跨疫情前後也更加客觀。中國全年營收，近四年最高出現在2019年5,601.95億元，這比重的確不高，因為光是鴻海2023年九月最新營收就超過六千多億，集團一個月營收直接賺贏中國全年最高峰營收。不過資產角度就不同了，由於深耕中國已久，鴻海近四年非流動資產都是集團最大，資產規模維持在2,500-2,700多億，第二大的是台灣，雖然鴻海在疫情後積極投資台灣，避免中國停工導致產能衝擊，但四年下來，也「只是」從500億元規模增加到700億元而已，對比中國兩千多億元，算是小巫見大巫了。

假設中國政府真的沒收鴻海富士康資產，這影響程度確實就會非常大，也難怪鴻海在2021年開始啟動印度投資計畫，除了配合美國蘋果成本控管的政策，其實也是分散投資，目前印度的非流動資產也有百億規模以上了。

另外再從借款來看，鴻海也向中國工商銀行借了不少錢，這不僅是中國最大也是最重要官銀，更是全球30家「系統重要性金融機構」之一，也就是台灣金管會說的「大到不能倒」。而鴻海目前積欠中國銀行、中國農業銀行也不少錢，光是中國銀行就借了一百多億元，鴻海更向中國工商銀行新加坡分行借了三百多億元，農業銀行則借了21.6億元，從鴻海向中國借出鉅額負債來看，理論上也不太可能一次就鬥垮富士康，否則連自己旗下的銀行也會重傷，如果中國金融機構也出現問題，對於外資招商引資就會更加困難，以資產及負債角度來看，中國相當需要鴻海幫忙發展建設，包含維持金融體系的放款穩定性，而鴻海最大資產部位都在中國，想吃下蘋果全球大訂單，還需要富士康產能，目前也算是互相倚賴的狀態。

關鍵三：郭爸爸最重要的金主是誰？

如果再從品牌及合約來看，鴻海目前最主要客戶，包含蘋果、思科、戴爾、HP、IBM、聯想（新加坡）、微軟、高通、Sony、Vizio，清一色都是來自美國的國際品牌，假設中國要砍單制裁鴻海，認真說啦，業績上完全來自美國大廠，中國品牌制裁無感，直接以業績訂單考量，只要不得罪美國大廠，那麼鴻海倒是不必擔心沒生意可做。

對鴻海是短空長多？

換句話來說，這次中國無預警發難，應屬「警告」意味濃厚，只不過動作不能太大，否則可能演戲演到「假戲真做」，反而逼迫鴻海加速轉移陣地到印度、台灣、美國發展，這對目前的中國來說也相當兩難，必須拿捏好尺度，畢竟國際經濟地位仍處於弱勢，只要逼走鴻海，也等於是敲響外資退場的退堂鼓，那麼印度、東協就要感謝中國讓賢了，直接把鴻海貢獻當地經濟的好機會，直接推到新興國家發展。那麼鴻海投資人要不要害怕？就目前營收比重來看，這次黑天鵝對鴻海而言，反而是短空長多，畢竟集團經營早就遍及全球，正好可以利用本次機會，藉以觀察鴻海對全球地緣政治動盪的壓力測試。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：富士康查稅風暴來襲？鴻海想破底重生就要注意三大關鍵！