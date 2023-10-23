觀光股一枝獨秀 旅行社股人氣高 餐飲、飯店也勁揚

隨著各大旅行社、飯店業者線上旅展如火如荼進行，觀光股今（23）日躍居盤面吸金類股。法人表示，旅行社股第4季可望延續第3季的高人氣，在旅展、企業獎勵旅遊助攻下，第4季業績將呈現淡季不淡。此外，業者普遍樂觀看待明年疫後紅利將續航，即便兩岸團客仍未鬆綁，估2024年業績也仍有二成左右的成長幅度。

觀光股漲勢凌厲，買盤主要瞄準旅行社族群，龍頭股雄獅（2731）盤中股價來到120.5元，漲幅7.6%，燦星旅（2719）、五福（2745）也全面勁揚。飯店股則以晶華（2707）表現最強勁，盤中股價來到197元，漲幅3.6%，餐飲股龍頭王品（2727）盤中也步步高，股價來到238元，漲幅近4%。上市觀光類股指數盤中來到119.01點，漲幅2.3%，居上市櫃類股指數之冠，同時隨著上周五指數已逼近今年以來新低，也出現谷底翻揚的跡象。

ITF台北國際旅展即將在11月3日登場，今年展覽匯聚104個國家/城市，為近六年最多，包含首次參展的德國、不丹、濟州海洋協會，還有最受國人喜愛的日本、韓國都擴大參展。

此外，還有7大航空公司，包括中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空亞洲萬里通、日本航空及越南航空。多家遊輪公司，包含挪威奮進號、龐洛遊輪、Scenic歐洲頂級河輪，也首次「靠港」ITF。當然還有東南、雄獅、可樂、鳳凰等知名旅行社、飯店、遊樂園共計1,300個攤位，展攤一位難求，爆滿至1樓廊道都有攤位展出。

雄獅表示，近期已陸續將明年的團體旅遊商品上架，從價格來看，明年上半年團費仍居高不下，且價格將再度刷新紀錄。雄獅解釋，主要是燃油價格漲，使明年機票價格續漲，加上油價上漲影響的不僅有機票，還包括所有的大交通成本跟著提高，墊高團體旅遊的價格，估明年漲幅較今年第4季至少一成起跳，且長程線漲幅將更為可觀。